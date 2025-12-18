

Un tiki sculpté dans la neige à La Rochelle

Tahiti, le 6 janvier 2026 – La neige continue d’inspirer les Polynésiens à travers le monde. Ce mardi 6 janvier, le tatoueur et sculpteur Jean-Louis Tuohe installé à La Rochelle a bravé le froid pour réaliser un tiki en hommage à ses racines marquisiennes. Une création immortalisée par son épouse, Alexandra, professeure de ‘ori Tahiti.





Avec des températures proches de zéro, voire négatives, la neige est tombée abondamment ce mardi 6 janvier sur une large partie de la France. L’occasion pour Jean-Louis Tuohe, tatoueur, sculpteur et graveur originaire de Hiva Oa installé à La Rochelle depuis 2008, de s’exprimer sur une autre matière que la pierre, le bois, la nacre ou l’os.



D’environ un mètre de hauteur, ce tiki éphémère “réalisé à la main et avec un coupe-coupe” est éclairé par une simple lumière blanche positionnée à l’arrière de la sculpture, qui prend des reflets bleutés grâce à la magie de la neige. “Il est tellement beau qu’on a voulu le partager avec le Fenua, malgré le froid !”, s’amuse son épouse, Alexandra, professeure de ‘ori Tahiti en Charente-Maritime.



Le couple sera de retour en Polynésie dans deux ans pour participer au prochain festival des Marquises.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 6 Janvier 2026 à 10:25 | Lu 552 fois



