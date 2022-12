Un service de location auto 100% digital

Papeete le 14 décembre 2022 – Le loueur automobile Avis Pacificar collabore avec Hello Scoot’ pour développer un service digital via l’application de la startup de location de deux-roues.

"Je ne suis pas habitué à ce genre de séminaire. Quand on fait une fête, on est une quarantaine et c'est ma belle-mère qui fait le service", s'est amusé Arthur Ceccaldi, le directeur de la stratup de location de scooters Hello Scoot'. L'heure était à la présentation du bilan des collaborations commerciales menées en 2022 avec les entreprises locales sous l'égide de la société Avis Pacificar, mardi soir. Une soirée privée organisée à la brasserie Hoa de Fare Ute. Le loueur automobile à la flotte de 450 véhicules a profité de l'événement pour faire une "grosse" annonce : celle d'une collaboration sur le point d'être mise en œuvre avec Hello Scoot'.

Service de location 100 % digital Dès le premier semestre 2023, il sera loisible aux usagers d’Avis au fenua de louer une voiture en libre-service à partir de l’application Hello Scoot’. Concrètement, comme le propose déjà la startup, les voitures du parc Avis éligibles à ce service seront localisées sur une carte interactive. Après avoir scanné son permis de conduire et sa carte de crédit au moyen de son smartphone, le client pourra déverrouiller le véhicule de location sans autre démarche, et en profiter librement. Le tarif des locations demarrera à 1 990 Fcfp de l’heure et 14 990 Fcfp la journée. Une dizaine de sites de retrait et de dépôt sont pour l’heure prévus à Tahiti et Moorea.



Une Peugeot 208 floquée aux couleurs des deux entreprises a été présentée mardi soir lors du séminaire. “On voulait montrer notre modèle MG [marque automobile britannique, NDLR], mais il n'est pas encore sorti du garage”, a déploré Élodie Lansun en marge de cette présentation. Un service 100% digital qui promet d’affranchir les clients de la société de location des contingences habituelles auxquelles on doit se soumettre pour louer un véhicule en succursale. Le service est expérimenté depuis 2019 par Hello scoot’ sur son parc de 50 deux-roues électriques, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. “La location d’automobiles ne se passera pas exactement comme pour les scooters”, tempère cependant Élodie Lansun : “Les zones établies pour récupérer les voitures seront bien spécifiques. On en a ciblé 10 pour l’instant.”

Collaboration “décalée” Le projet est innovant pour la Polynésie française. Il a été récompensé par la DGEN et le ministère en Charge du Numérique à la dernière édition des Trophées du Numérique. Une collaboration commerciale qui tire profit des atouts des deux entreprises partenaires : “On est censé être deux entreprises concurrentes, mais il faut qu’on s’allie. On est dans un petit pays. Il faut oser faire des collaborations décalées”, affirme Élodie Lansun. Il y a trois ans, Avis Pacificar avait au demeurant tenté de développer sa propre application. Mais en vain. “J’ai perdu beaucoup de temps et d’argent”, déplore-t-elle aujourd’hui. “J’ai essayé de lancer mon offre toute seule, et j’ai rencontré des problèmes techniques. Je m’épuisais. Ce n'était pas mon métier.” Quant à la collaboration, pour Arthur Ceccaldi c’est une opportunité gagnant-gagnant : “On baigne dans le même écosystème avec Élodie. J’ai l’expertise informatique. Elle a l’expertise des locations de voiture. Je reste dans mon métier. Elle reste dans le sien. Pour ce qui est des répartitions financières, on a signé un contrat.”



“Il faut qu’on avance sur le même terrain digital. Arthur est quelqu’un de courageux, j’admire son travail”, ajoute Élodie Lansun. “À l’époque, j’ai plusieurs partenaires hôteliers qui m’ont demandé s'ils pouvaient laisser de la place à ses scooters. J’ai tout de suite donné mon accord.”

Réduire l’impact environnemental Une collaboration commerciale qu’Avis vante également pour son aspect écoresponsable : “En Polynésie, 44 % des émissions de gaz à effet de serre sont issues du transport routier. La location en libre-service, aussi appelée autopartage, a un impact significatif sur l’environnement, car c’est une véritable alternative à la voiture personnelle”, affirme l’entreprise Avis. “Les véhicules en autopartage remplacent 5 à 8 voitures personnelles, évitent 10 000 à 19 000 kilomètres de voiture par an, et libèrent 0,9 à 3 places de stationnement en bordure de trottoir”, soulignent les deux entreprises. Effectivement, le gouvernement français reprend ses chiffres sur son site officiel. En collaboration avec l’Ademe, l’association des acteurs de l’autopartage assure qu’une flotte de véhicules d’autopartage permettrait de faire l’économie de “-42 % d’émissions de CO2” comparé aux émissions des véhicules neufs vendus en France en 2021. Lucien Pommiez, directeur du service des Transports Terrestres était aussi présent à l’événement mardi soir. Il a qualifié la collaboration Avis-Hello Scoot’ de “projet intéressant”.

