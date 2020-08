Un second hélicoptère embarqué sur l’Aranui

Tahiti, le 21 juillet 2020 - Le second hélicoptère chargé d’assurer des évacuations sanitaires aux Marquises vient d’être embarqué sur l’Aranui ce vendredi. Symboliquement peint aux couleurs de l’archipel, il doit arriver à destination à Nuku Hiva le mardi 25 août.





Aves ses belles couleurs rouge, jaune et blanc du drapeau des Marquises, l’hélicoptère F-GTKB de la société Tahiti Nui Helicopters a embarqué ce vendredi matin sur le paquebot de l’Aranui en présence d’Edouard Fritch. Il doit arriver à Nuku Hiva le mardi 25 août prochain.

Destiné à réaliser des évacuations sanitaires héliportées en faveur des populations de l’archipel des Marquises, il viendra rejoindre le premier hélicoptère (F-GYHF), basé sur une plate-forme de Nuku Hiva depuis le 1er juillet, qui a déjà assuré 35 évacuations sanitaires.

L’envoi de ses deux hélicoptères assure la mise en œuvre de la desserte d’évacuations sanitaires héliportées en faveur des populations de l’archipel des Marquises, promise par le Pays.

Le Pays a octroyé une suspension totale des droits et taxes à l’importation au bénéfice de la société Tahiti Nui Helicopters pour lui permettre de disposer d’appareils spécifiquement équipés en service médical d’urgence héliportée (SMUH).