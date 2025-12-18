

Un repas et du réconfort pour les sinistrés

Tahiti, le 10 janvier 2026 – Plusieurs familles du quartier Te Honu de Afaahiti se sont retrouvées samedi midi à Teaputa pour partager un déjeuner offert par le Rotary Club de Taravao et plusieurs restaurateurs de la Presqu’île en signe de soutien. L’occasion de faire le point sur les dons collectés tout au long du mois de décembre.





Des bons petits plats et des sourires. Samedi midi, le Rotary club de Taravao a organisé un déjeuner à l’intention des résidents du quartier Te Honu de Afaahiti, sinistré suite au dramatique éboulement du 26 novembre. Plusieurs familles se sont retrouvées sous un fare pōte’e du centre Teaputa pour un moment de partage et de convivialité rendu possible par l’implication de nombreux bénévoles.



“Nous voulions organiser un repas pour exprimer notre soutien et notre compassion aux familles sinistrées. C’est l’occasion de se retrouver tous ensemble, en sachant que la période des fêtes a été difficile pour eux avec tout un tas de démarches à faire”, explique Bernadette Taputu-Wasna, présidente du club philanthropique de la Presqu’île. Au menu : grillades, poisson cru, accompagnements et desserts concoctés par les bénévoles de l’association et par plusieurs restaurateurs de Taravao. Des animations étaient également au programme entre maquillage pour les enfants, tressage, musiciens et remise de cadeaux grâce aux dons matériels récoltés.



“Ça représente beaucoup pour nous”

Une initiative visiblement appréciée par les familles présentes. “Ça fait plaisir”, confie Nohorai, vice-président et porte-parole du collectif Te Honu. “Ça montre la considération nous concernant, parce qu’aujourd’hui, on est toujours dans l’attente. Ce genre d’événement nous permet de nous réunir et de sentir du soutien, de l’amour et de la solidarité. C’est bénévole et ça représente beaucoup pour nous ! On aborde cette nouvelle année en se préparant pour nos prochaines réunions. C’est important de rester soudés dans cette épreuve”.



Ce rassemblement a aussi été l’occasion de dresser un bilan. “Suite à la collecte solidaire menée jusqu’au 31 décembre, on a reçu beaucoup de vêtements, quelques équipements électroménagers, des jouets et des dons alimentaires. Pour la levée de fonds, on est arrivé à 290.000 francs”, précise Bernadette Taputu-Wasna. La totalité de la somme sera remise aux familles pour leur permettre de subvenir à différents frais auxquels elles font face.



En complément des services du Pays et de la commune de Taiarapu-Est, l’équipe associative reste à la disposition des familles et du collectif selon les besoins identifiés, en sachant que les situations varient d’une famille à l’autre.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 10 Janvier 2026 à 19:01




