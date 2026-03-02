

Un recours dépose contre l’élection de Joëlle Frébault à Hiva Oa

Tahiti, le 24 mars 2026 - Étienne Tehaamoana, ancien maire de Hiva Oa, et ancien candidat sur la liste A here ia Porinetia aux dernières territoriales s’interroge sur sa défaite lors des élections municipales aux Marquises. Il met en cause Joëlle Frébault et l’accuse d’avoir mis en place un système de procurations et d’avoir embauché 50 CDD à la mairie à deux mois du premier tour.





Selon nos informations, l’ancien Hakaiki, Étienne Tehaamoana, a déposé un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Papeete contre Joëlle Frébault, maire de Hiva Oa, fille de Guy Rauzy, et édile de cette île du groupe sud des Marquises depuis 2020.



Battu de 61 voix dès le premier tour des élections municipales, le 15 mars dernier, alors qu’il avait été battu de 300 voix en 2020, Étienne Tehaamoana doute que la victoire de Joëlle Frébault puisse avoir été acquise de façon irréprochable.



Un recours contestant la validité du scrutin du premier tour des municipales a Hiva Oa a été déposé par avocat au tribunal administratif pour contester cette victoire. L’ancien maire reproche à la Joëlle Frébault l’embauche par la commune, en CDD de trois mois, de plusieurs dizaines de personne sur la période de janvier à mars 2026, de nombreuses malversations concernant les votes par procurations dont il détiendrait les preuves, ou encore des achats de voix.



“Nous avons découvert sans surprises des pratiques électorales irrégulières graves qui ont influencées le scrutin”, explique-t-il dans un courrier que Tahiti Infos a pu se procurer. “En effet nous avons constaté le recrutement massif de 51 personnes pour des contrats de deux à trois mois à compter du 15 janvier 2026, alors que la commune ne compte qu’une cinquantaine d’employés”, explique le candidat arrivé deuxième lors de cette élection.



Étienne Tehaamoana assure aussi avoir recueilli “dix attestations sur l’honneur émanant d’employés municipaux” et “faisant état de pressions exercées par la commune, les incitant à voter en faveur de [Joëlle Frébault] en contrepartie du maintien de leur emploi”.



Autres griefs : Étienne Tehaamoana, reproche à Joël Frébault de s’être habillée en rouge le jour de l’élection faisant fi de “son devoir de neutralité”, mais aussi la tenue d’une fête des matahiapo, habituellement organisée en septembre, qui a été avancée cette année en février, ainsi que les repas de Noël… organisés en janvier.

Des procurations qui interrogent Comme en 2020 à Papeete et Arue, des procurations soulèvent des questions dans la commune des Marquises. “Nous avons constaté 299 procurations, soit 16 % des votes, ce qui laisse suspecter un réel réseau de procurations”, indique Etienne Tehaamoana qui poursuit : “J'ai porté réclamation car je suis triste du message que l'on adresse à notre population, à notre jeunesse.”



“Le Marquisien a le droit d'être libre, d'avoir la liberté de choisir et il n'est pas admissible que l'on emploie, en 2026, des méthodes moyenâgeuses avec des pressions au vote par l'emploi, par la peur et par le chantage, notamment affectif auprès de nos anciens et auprès de notre jeunesse en utilisant la magie de Noël”, conclut la tête de liste Te ao hou o hiva. “On ne joue pas avec la confiance des gens par des promesses erronées, par des cadeaux ponctuels, politisés et hélas éphémères, dans l'unique but de se mettre en avant et de gagner une élection.”



Il appelle désormais la justice à trancher sur son recours afin que “ces acteurs soient reconnus coupable de leurs actes et qu'ils soient condamnés et sanctionnés. L'inverse constituerait un message qui irait à l'encontre des valeurs de la République et qui ne respecterait pas les règles de la démocratie.”



Contactée, la hakaiki de Hiva Oa, Joëlle Frébault, n’a pas souhaité répondre à nos questions n’ayant pas été elle-même destinataire du recours et préférant attendre de connaître la nature précise des griefs exposés avant de s’exprimer.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 24 Mars 2026 à 16:38 | Lu 532 fois



