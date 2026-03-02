Un préavis de grève déposé au CHPF pour le 15 mars

©Archives
Tahiti, le 9 mars 2026 - Un mouvement de grève au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) pourrait débuter dimanche 15 mars.
Un préavis de grève a été déposé à l’hôpital de Taaone par Mireille Duval, secrétaire générale de la Fédération des interprofessionnels des services de santé en Polynésie (Fissap).
Le dépôt de ce préavis concerne le Centre hospitalier de la Polynésie française, mais également ses structures annexes : la psychiatrie, la pédopsychiatrie, Nivee, l’Hospitel, l’École des sages-femmes, ainsi que la Direction de la santé publique et ses services en Polynésie.
Une action qui n’est pas inédite au CHPF. Le dernier préavis de grève remonte à novembre 2024. Une grève avait déjà été évitée en 2021.com/Greve-evitee-au-CHPF_a201738.html , tandis qu’au début de l’année 2023, les soignants de Taaone menaçaient également de cesser le travail. En 2024, la situation avait de nouveau atteint un point critique. Après trois jours de négociations au ministère de la Santé, un protocole d’accord avait finalement été signé entre la Fissap, le CHPF et la Direction de la santé publique.
Taravao, Nuku Hiva, Raiatea et Moorea pourraient suivre
Les revendications portent notamment sur des questions d’effectifs et des conditions de travail jugées dégradées, déjà dénoncées en 2023.
Dans un courrier adressé ce lundi 9 mars, les motifs avancés par la fédération restent similaires. Les représentants dénoncent des conditions de travail “dégradées”, avec des exigences croissantes sans ajustement des moyens humains, entraînant une charge de travail toujours plus importante et un épuisement professionnel.
Les agents pointent également un manque de “reconnaissance des compétences et de l’évolution statutaire de certaines spécialités et métiers”, parfois ignorés depuis plus de trente ans.
À cela s’ajoute “une situation budgétaire jugée préoccupante”, marquée par un manque de financements et des difficultés de paiement des fournisseurs.
Le mouvement pourrait également s’étendre à d’autres établissements de santé du territoire, notamment dans les hôpitaux de Taravao, Nuku Hiva, Raiatea et Moorea, dans les prochaines semaines.
Si aucun accord n’est trouvé d’ici là, l’hôpital qui accueille le plus de patients en Polynésie pourrait entrer en grève dimanche 15 mars à 0 heure, pour une durée illimitée.
Un préavis de grève a été déposé à l’hôpital de Taaone par Mireille Duval, secrétaire générale de la Fédération des interprofessionnels des services de santé en Polynésie (Fissap).
Le dépôt de ce préavis concerne le Centre hospitalier de la Polynésie française, mais également ses structures annexes : la psychiatrie, la pédopsychiatrie, Nivee, l’Hospitel, l’École des sages-femmes, ainsi que la Direction de la santé publique et ses services en Polynésie.
Une action qui n’est pas inédite au CHPF. Le dernier préavis de grève remonte à novembre 2024. Une grève avait déjà été évitée en 2021.com/Greve-evitee-au-CHPF_a201738.html , tandis qu’au début de l’année 2023, les soignants de Taaone menaçaient également de cesser le travail. En 2024, la situation avait de nouveau atteint un point critique. Après trois jours de négociations au ministère de la Santé, un protocole d’accord avait finalement été signé entre la Fissap, le CHPF et la Direction de la santé publique.
Taravao, Nuku Hiva, Raiatea et Moorea pourraient suivre
Les revendications portent notamment sur des questions d’effectifs et des conditions de travail jugées dégradées, déjà dénoncées en 2023.
Dans un courrier adressé ce lundi 9 mars, les motifs avancés par la fédération restent similaires. Les représentants dénoncent des conditions de travail “dégradées”, avec des exigences croissantes sans ajustement des moyens humains, entraînant une charge de travail toujours plus importante et un épuisement professionnel.
Les agents pointent également un manque de “reconnaissance des compétences et de l’évolution statutaire de certaines spécialités et métiers”, parfois ignorés depuis plus de trente ans.
À cela s’ajoute “une situation budgétaire jugée préoccupante”, marquée par un manque de financements et des difficultés de paiement des fournisseurs.
Le mouvement pourrait également s’étendre à d’autres établissements de santé du territoire, notamment dans les hôpitaux de Taravao, Nuku Hiva, Raiatea et Moorea, dans les prochaines semaines.
Si aucun accord n’est trouvé d’ici là, l’hôpital qui accueille le plus de patients en Polynésie pourrait entrer en grève dimanche 15 mars à 0 heure, pour une durée illimitée.