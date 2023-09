Un pôle plurilingue pour accompagner les professeurs

Tahiti, le 11 septembre 2023 – Un nouveau pôle plurilingue a été inauguré au sein de la Direction générale de l'éducation et des enseignements ce lundi. Ce centre aura pour mission d'accompagner les professeurs dans l'enseignement des langues étrangères et plus particulièrement des langues polynésiennes.



Ce lundi, un nouveau pôle plurilingue a été inauguré au sein de la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE), en présence notamment du ministre de l'Éducation, Ronny Teriipaia. Ce nouveau centre aura pour mission de former et d'accompagner les enseignants, et notamment ceux du premier degré, dans leur enseignement des langues étrangères mais surtout des langues polynésiennes. Selon Moana Greig, inspecteur de l'Éducation nationale qui a mis en place ce projet, l'inauguration de ce bâtiment s'inscrit dans la “volonté du gouvernement et du ministre” de remettre au cœur des enseignements les langues polynésiennes.



Venir en aide aux professeurs



“Ça sera un lieu de réflexion, qui aura trois missions principales”, explique Moana Greig. La première est donc de proposer des formations aux enseignants désireux de découvrir de nouvelles méthodes pour apprendre les langues à leurs élèves. “Une grande majorité des enseignants du 1er degré sont bilingues, mais ils doivent être capables de proposer des cours dans de nombreuses matières, c'est ça qui est complexe. Certains ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir conduire leur apprentissage.” En plus de ce rôle de formation, le pôle va proposer des accompagnements directement dans les écoles partout en Polynésie. Deux conseilleurs pédagogiques et un enseignant en langue et culture polynésiennes, qui vont œuvrer à l'intérieur de ce pôle, vont par ailleurs s'atteler à cette tâche. Des relais sont également prévus dans les archipels pour épauler les enseignants des îles.



Pour terminer, la troisième tâche qu'accomplira ce nouveau centre sera la mise en place de nouveaux outils pédagogiques, numériques ou non, pour mettre à disposition des professeurs, un arsenal d'apprentissages destinés à leurs élèves. “Nous avons déjà énormément d'outils. L'idée, selon moi, est de se réapproprier ceux déjà présents, en les réajustant aux besoins et en fonction des nouveaux programmes scolaires”. D'ailleurs, si l'inauguration n'a eu lieu que ce lundi matin, Moana Greig nous indique que l'équipe de ce pôle est d'ores et déjà à pied d'œuvre pour mener à bien ses missions.