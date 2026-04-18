

Un piéton mortellement renversé par une voiture à Mahina

Tahiti, le 25 avril 2026 - Un piéton a été tué ce samedi matin à Mahina après avoir été percuté par un véhicule, rapportent nos confrères de TNTV. Selon les premiers éléments, le conducteur, ébloui par le soleil, n’aurait pas vu la victime. Une enquête a été ouverte.



Le drame s’est déroulé à hauteur de l’ancienne station-service de la commune. Un piéton a été violemment heurté par une voiture dans des circonstances encore en cours d’éclaircissement. D’après les premiers éléments recueillis, le conducteur aurait indiqué avoir été aveuglé par les rayons du soleil, ce qui l’aurait empêché de voir la victime à temps. Malgré l’intervention rapide des secours, cette dernière n’a pas survécu à ses blessures. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Des tests d’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants ont également été effectués.

Rédigé par La rédaction le Samedi 25 Avril 2026 à 13:52 | Lu 1017 fois



