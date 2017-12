Un parlementaire australien demande la main de son conjoint au Parlement

Sydney, Australie | AFP | lundi 03/12/2017 - Un parlementaire australien du parti conservateur au pouvoir a demandé son compagnon en mariage lundi, quelques instant après la transmission à la Chambre des représentants d'un projet de loi légalisant le mariage gay.



Tim Wilson, qui est fiancé selon la presse avec Ryan Bolger depuis neuf ans, luttait contre les larmes quand il a remercié son ami pour avoir enduré de longs débats sur le mariage entre personnes du même sexe.

"Dans mon premier discours, j'avais défini notre relation par la bague que nous portons à notre main gauche", a dit le représentant de 37 ans.

"Alors il ne reste qu'une chose à faire: Ryan Patrick Bolger, veux-tu m'épouser ?"

L’intéresse, qui se trouvait dans la galerie du public, a répondu "oui" sous les applaudissements de l’assistance.

"C'était un +oui+, un +oui+ franc et massif", a déclaré le président de la Chambre Rob Mitchell.

Le projet de loi devrait être approuvé sans difficulté par la Chambre basse du Parlement avant Noël, après son adoption la semaine dernière par le Sénat à une large majorité.

Après plus de dix ans de débats, les Australiens ont dit "oui" à 62% au mariage gay lors d'un vote consultatif.

"C'est un moment inclusif de reconnaissance et de respect", a commenté le Premier ministre Malcolm Turnbull, alors que les représentants commençaient à discuter du texte.

L'ancien Premier ministre conservateur Tony Abbott, l'une des voix les plus importantes de la campagne du "non", a déclaré qu'il soutiendrait désormais le projet de loi.

"Je ne vais certainement pas faire semblant d'être un converti de la dernière heure en faveur du mariage gay mais j'ai promis de respecter le verdict du peuple australien", a-t-il dit.

"Le mariage entre personnes du même sexe doit être reconnu. Il sera désormais reconnu", a-t-il poursuivi, avant d'annoncer qu'il assisterait au mariage de sa soeur homosexuelle au début de l'année prochaine.