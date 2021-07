Un parking de 500 places gratuites à Papeete qui ne fait pas l'unanimité

Certains fonctionnaires de la santé ne voient pas ce projet d'un bon œil. Ils affirment que des travaux ont été effectués dans les bâtiments qui doivent être détruits. “Ce qui est dommageable, c'est qu'on a procédé à des rénovations depuis plus de 10 ans et cela représente plus de 100 millions de Fcfp. On a l'impression qu'on jette l'argent public par les fenêtres”, assure l'un d'eux.

Autre grief reproché au Pays, celui de ne pas être clair à ce sujet et surtout de tenir à l'écart les fonctionnaires de la santé concernés par ce projet de parking : “On nous déplace sans discussions, sans consensus, c'est vraiment déplorable”. Plus encore ils craignent que les différents services qui étaient rassemblés à Papeete soient tous dispersés. “La direction va se retrouver toute seule, le centre de l'alcoologie et de toxicomanie va se retrouver à Pira'e et nous on sera peut-être à Mama'o. Mieux vaut centraliser qu'éparpiller les services pour une meilleure efficacité”.



Autre reproche fait au Pays, la location de locaux provisoires qui appartiennent à un privé. “Cela va encore coûter des sous aux administrés de ce Pays puisque le coût annuel devrait avoisiner les 600 millions de Fcfp”. Selon lui, les locaux de l'Institut Louis Malardé ainsi que celui de Mathilde Frébault devraient subir le même sort.