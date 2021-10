Un parking 500 places à Papeete en 2023

Tahiti, le 19 octobre 2021 – Le président du Pays, accompagné notamment de son ministre des Grands travaux et du maire de Papeete, a déposé la première pierre du futur parking silo de 500 places à Paofai.



La pose de la première pierre du "parking silo" de Paofai a eu lieu mardi matin à Papeete en présence du président du Pays, Edouard Fritch. Situé à l’angle de la rue des Poilus tahitiens et de la rue du Chef Teriierooiterai, le nouveau parking comprendra cinq niveaux sur un peu plus de 13 mètres de hauteur pour une capacité totale de 500 places. Le bâtiment est édifié en retrait des voies avec de larges trottoirs plantés et ombragés. Une jardinière en pied immédiat des quatre façades sera enclose et plantée pour apporter la touche végétale au projet. D’ailleurs, les arbres remarquables tels que les maru maru, manguier existants sont conservés, dans la mesure du possible, indique le Pays.



Les étages sont accessibles par trois ascenseurs. Et la structure est dimensionnée pour permettre d’une part la mise en place d’un champ solaire de production photovoltaïque limitée à 100 KW crête mais aussi pour permettre, si besoin, la construction ultérieure de deux niveaux supplémentaires augmentant la capacité́ de quelques 160 places. Pour éviter de perturber le trafic des rues du commandant Destremau et des Poilus tahitiens, l’entrée/sortie principale du parking sera positionnée sur la rue du chef Teriierooiterai. Une seconde sortie permet toutefois de rejoindre la rue des Poilus tahitiens dans la direction de Faa’a.



L’opération, comportant trois phases, a débuté en janvier 2021. La phase 1 est terminée. Il s’agissait du désamiantage des bâtiments existants à démolir pour un montant de travaux de 29 millions Fcfp. La phase 2 est en cours : il s’agit de la déconstruction des bâtiments situés sur l’emprise du projet pour 59,5 millions Fcfp. La phase 3, pour laquelle la première pierre a été posée mardi, concerne la construction du parking en lui-même pour un montant total estimé de 1.5 milliards Fcfp. La livraison de ce parking silo est prévue en avril 2023.