Un nouvel internat pour le LP de Mahina

Tahiti, le 4 décembre 2019 - L'internat du Lycée professionnel de Mahina présente une capacité d'accueil de 245 pensionnaires grâce à une extension dont la réalisation a été cofinancée par l'Etat et le Pays.



L'extension de l'internat du lycée professionnel de Mahina a été inaugurée mercredi en fin d’après-midi. L’internat initial, d’une capacité de 200 places, était arrivé à saturation. Son extension permet d’offrir 45 places supplémentaires. A ce jour, l’internat accueille 228 élèves, venant de toute la Polynésie, dont 35% de filles.



Le nouveau bâtiment, réalisé sur deux niveaux, est composé de plusieurs chambres pour internes et d’une chambre pour personne à mobilité réduite.



Le coût total de l’investissement s’est élevé à 172 millions Fcfp, cofinancé, à parts égales, par le Pays et l’Etat.



La cérémonie d'inauguration s’est déroulée mercredi en présence du président Edouard Fritch, de la ministre de l’Education, Christelle Lehartel, de Guy Fitzer, chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, de la ministre de Modernisation de l’administration, Tea Frogier, de Thierry Delmas, le directeur général de la Direction générale de l’Education et des Enseignements (DGEE) et du maire de Mahina, Damas Teuira.