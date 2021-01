Un nouvel élan à Mamao pour l'accueil Te Vai-ete

Tahiti, le 26 janvier 2021 - Un terrain de 1 765 m2 est mis à disposition du secours catholique à Mamao pour la construction du nouveau centre d’accueil de jour Te Vai-ete.



"On a raté le premier coup. On a raté le deuxième. Le troisième sera le bon", a ironisé le président Édouard Fritch, mardi, à la signature du bail emphytéotique avec le Conseil d’Administration de la Mission Catholique (Camica), pour la mise à disposition d’une parcelle domaniale de 1 765 mètres carrés située à Mamao derrière l’institut Mathilde Frébault. Le site doit recevoir d’ici la fin de l’année le nouveau bâtiment du centre d’accueil de jour Te Vai-ete, du secours catholique. Le Camica en sera le gestionnaire.



Cette convention répond aux appels martelés par le Père Christophe lors des veilles de Noël depuis 2018 à la recherche d’un terrain qui puisse recevoir le nouvel Accueil Te Vai-ete. Non-conformité aux normes de sécurité et sanitaires, exiguïté, la base opérationnelle du secours catholique de Vaininiore est fermée depuis le mois de mars 2020 et la prise en charge des personnes à la rue du centre de jour se fait depuis lors au presbytère de Papeete ou lors de maraudes.



"Rassembler et coordonner ce qui se fait déjà"



Mais depuis 2018, le secours catholique projette la construction de nouveaux locaux, plus adaptés à ses besoins. Créé en 1994 pour donner accès à une cuisine couplée à une salle à manger où des repas seraient servis aux personnes à la rue de Papeete, en 26 ans, la mission caritative de l’Accueil Te Vai-ete s’est étoffée d’une activité d’accompagnement à l’emploi, d’assistance judiciaire et de soutien administratif en faveur des sans-abris : demandes ou renouvellements de carte d’identité ; carte CPS ; dossier Cotorep, etc. Depuis le presbytère de Papeete des consultations médicales sont en outre offertes avec la collaboration de médecins généralistes et spécialistes bénévoles. Un service de consultation psychiatrique est actif tous les mardis matin. Une table y est ouverte pour les sans-abris tous les mercredis soir. Des maraudes vont à la rencontre des SDF dans les quartiers, les mardis et jeudis.



Le nouvel Accueil Te Vai-ete que le secours catholique prévoit de bâtir sur la parcelle mise à sa disposition à Mamao "a pour but de rassembler et de coordonner tout ce que nous faisons déjà, un peu partout", rappelle le Père Christophe. "Il s’agit du pôle nourriture et repas, avec le projet d’en dispenser le matin et le soir. Il y a aussi tout ce qui va avec : lavage du linge, douches, etc., pour permettre aux personnes de rester dans la dignité, propre et en ayant mangé. La deuxième chose est le pôle santé, avec un psychiatre, un infirmier et des vacations assurées par des médecins bénévoles."



Problème : le projet est évalué à 150 millions de Fcfp "et on s’est engagé à rechercher les financements non pas auprès des pouvoirs publics, mais auprès des femmes et des hommes de bonne volonté de ce pays", rappelle l’homme d’église. À ce jour, cette collecte lancée en 2018 a permis de réunir 39,2 millions de Fcfp de dons. Mais le vicaire de Papeete garde espoir de boucler le financement du projet avant la fin de l’année. Comme il l’a glissé mardi en marge de cette convention de mise à disposition, "le Seigneur sait nous apprendre la patience".