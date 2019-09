Un nouveau titre sur les îles du Vent

PAPEETE, le 19 septembre 2019 - L’historienne Corinne Raybaud propose un nouveau fascicule. Après les Marquises, elle présente les îles du Vent, Tahiti, Moorea mais aussi Maiao, Mehetia et Tetiaroa. Il y est question d’histoire mais aussi de points remarquables pour leur beauté, leur aspect culturel…



Après quelques considérations géographiques et économiques, Corinne Raybaud, historienne, s’intéresse à l’importance de la zone urbaine de Tahiti dans son nouveau fascicule paru chez Mémoire du Pacifique. Ce nouvel écrit parle des îles du Vent, Tahiti, Moorea, Maiao, Mehetia et Tetiaroa.



Il s’apparente aux fascicules parus précédemment sur les Marquises ou bien encore les Australes. Il suit le même modèle, s’adresse au lecteur qui cherche un condensé des points essentiels de ces espaces. " Il est comme un vadémécum. " Il est traduit en anglais.



Rapidement dans la rédaction Corinne Raybaud revient à ses premières amours : l’histoire. Elle rappelle le nom et les dates des premiers explorateurs, précise les points clés de la dynastie des Pomare, aborde le sujet de la Mamaia.



La Mamaia, un sujet peu abordé



Elle explique à ce propos : " la Mamaia était une sorte d’hérésie, un culte mi-païen, mi-chrétien apparu en 1823 après la mort de Pomare II et alors que la Polynésie vivait une crise religieuse. Elle a duré jusqu’en 1834 ".



" C’est une crise dont on parle peu mais qui a son intérêt dans l’histoire de la Polynésie. " Elle poursuit, photos à l’appui, avec la présentation de sites incontournables : la Pointe Vénus, les grottes de Vaipahi, la presqu’île, la vague de Teahupoo… " Des merveilles. Tahiti est une île extraordinaire dont on ne peut que louer la beauté ."



Apparaît ensuite Moorea. Là encore, l’auteure dresse une liste de sites remarquables " dont un globe, caché dans la baie d’Opunohu que j’ai eu la chance de découvrir en août dernier grâce à Spirou de Moorea ! " Cette sculpture a été commandée par un descendant Kellum. Il est marqué des trois voyages de Cook.



Enfin, après les deux îles principales, sont présentées en quelques pages Maiao, Mehetia et Tetiaroa.