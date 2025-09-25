Tahiti Infos

Un nouveau décès sur la route à Moorea


Tahiti le 19 octobre 2025. Une jeune femme de 25 ans est décédée suite à un accident ce samedi à Moorea. 

Un dramatique accident s’est déroulé samedi après-midi du côté de Temae à Moorea. Une jeune fille de 25 ans, qui circulait en scooter aurait percuté une voiture à hauteur du golf de Temae, selon nos confrères de Polynésie première.

Prise en charge sur place, puis transportée en hélicoptère à l’hôpital du Taaone, la jeune fille n'a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Il s’agit du 30 décès sur les routes polynésiennes depuis le début de l’année.
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 19 Octobre 2025 à 10:55 | Lu 1740 fois
           


