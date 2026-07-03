

Un nouveau centre commercial pour 2031 à Papeete

Tahiti, le 9 juillet 2026 - Après le Royal Papeete Center et son ouverture prévue en 2029, un nouveau projet dans la même veine doit voir le jour au niveau du rond-point Tamatahoa en 2031. Porté par Blue Island Group, le programme, qui sera construit sur 3 780 m² et sept étages appartenant au Pays, promet commerces, bureaux, loisirs avec l'ambition de faire renaître la vie de quartier au cœur de Papeete.



Après

Le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, a présenté ce jeudi le deuxième projet, sur quatre, issu des appels à projets lancés par le Pays pour valoriser son foncier en centre-ville. À la clé : un ensemble immobilier implanté sur un terrain de 3 780 m², aujourd'hui occupé par plusieurs bâtiments administratifs vieillissants là où se trouve actuellement la DJS.



Le lauréat de cet appel à projets est le promoteur et cabinet d'architecture Blue Island Group, déjà connu pour avoir mené la réhabilitation du Kon Tiki. Son dossier a été retenu au regard de plusieurs critères, notamment la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet, sa robustesse, ses performances environnementales ainsi que sa viabilité économique.



Le futur ensemble de sept étages ne se limitera pas à des bureaux et des commerces. Le programme s'articulera autour d'un atrium central et comprendra une galerie commerciale, des restaurants panoramiques, des jardins suspendus, un espace multimédia et culturel, une salle d'escalade, un institut de beauté ainsi qu'une plateforme récréative destinée aux familles. Celle-ci accueillera notamment un food court, un café, une salle immersive, un kid’s club, des espaces de jeux et une salle de sport. À cela s'ajoutera “aux derniers étages enfin, 39 logements bénéficiant de vues panoramiques sur Papeete”. Et, au total, 240 places de stationnement seront intégrées au bâtiment au sous-sol. Mais c'est aussi l'emploi qui entre en jeu avec 110 à 175 emplois directs et indirects créés en phase de chantier, 150 à 200 emplois directs et indirects créés en phase d'exploitation.



“Tout le monde pense qu'il s'agit d'investissements publics, mais ce sont des investissements privés”, a souligné Jordy Chan, jeudi. Les quatre appels à projets lancés ou en préparation devraient ainsi générer près de 25 milliards de francs d'investissements privés d'ici à 2031. Prochaine étape : la signature du bail entre le promoteur et le Pays. “Une formalité”, selon le Pays qui pourra enchaîner avec le lancement des études. Après le Royal Papeete Center , le gouvernement remet le couvert. Cette fois, c'est le secteur du rond-point Tamatahoa, Jacques-Chirac ou encore du Pacifique, selon l'appellation que chacun lui donne, qui s'apprête à connaître une grande transformation.Le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, a présenté ce jeudi le deuxième projet, sur quatre, issu des appels à projets lancés par le Pays pour valoriser son foncier en centre-ville. À la clé : un ensemble immobilier implanté sur un terrain de 3 780 m², aujourd'hui occupé par plusieurs bâtiments administratifs vieillissants là où se trouve actuellement la DJS.Le lauréat de cet appel à projets est le promoteur et cabinet d'architecture Blue Island Group, déjà connu pour avoir mené la réhabilitation du Kon Tiki. Son dossier a été retenu au regard de plusieurs critères, notamment la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet, sa robustesse, ses performances environnementales ainsi que sa viabilité économique.Le futur ensemble de sept étages ne se limitera pas à des bureaux et des commerces. Le programme s'articulera autour d'un atrium central et comprendra une galerie commerciale, des restaurants panoramiques, des jardins suspendus, un espace multimédia et culturel, une salle d'escalade, un institut de beauté ainsi qu'une plateforme récréative destinée aux familles. Celle-ci accueillera notamment un food court, un café, une salle immersive, un kid’s club, des espaces de jeux et une salle de sport. À cela s'ajoutera “aux derniers étages enfin, 39 logements bénéficiant de vues panoramiques sur Papeete”. Et, au total, 240 places de stationnement seront intégrées au bâtiment au sous-sol. Mais c'est aussi l'emploi qui entre en jeu avec 110 à 175 emplois directs et indirects créés en phase de chantier, 150 à 200 emplois directs et indirects créés en phase d'exploitation.“Tout le monde pense qu'il s'agit d'investissements publics, mais ce sont des investissements privés”, a souligné Jordy Chan, jeudi. Les quatre appels à projets lancés ou en préparation devraient ainsi générer près de 25 milliards de francs d'investissements privés d'ici à 2031. Prochaine étape : la signature du bail entre le promoteur et le Pays. “Une formalité”, selon le Pays qui pourra enchaîner avec le lancement des études.

​Pour plus de vie nocturne

Derrière cette opération se cache une volonté de remettre un peu de vie nocturne dans ce quartier. Pour Jordy Chan, le centre-ville de Papeete souffre aujourd'hui d'un manque de mixité. “En journée, ce quartier est vivant, il y a beaucoup de monde qui y travaille. Mais le soir, il n'y a plus personne, parce qu'il n'y a que des bureaux, des administrations, l'État et les tribunaux”, a-t-il estimé.



Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus globale de transformation du cœur de de la capitale de Polynésie française. Avec ce nouveau programme, le gouvernement espère ainsi dessiner le visage du Papeete de demain : une ville plus dense, plus habitée et plus animée, “de jour comme de nuit”.



Pour le ministre des Grands travaux, ces différents appels à projets répondent au constat simple : le Pays possède, en plein cœur de Papeete, d'importantes réserves foncières qui sont occupées depuis plusieurs décennies par des bâtiments administratifs vieillissants et sous-exploités. “On a beaucoup de foncier en centre-ville qui appartient au Pays et qui n'a jamais vraiment été exploité”, déplore Jordy Chan.



Dans le même temps, le gouvernement poursuit son programme de décentralisation de l'administration vers la Presqu'île, avec l'objectif de transférer à terme près de 1 000 postes de travail. Une partie de ces bâtiments est donc amenée à perdre sa vocation actuelle. Plutôt que d'investir des fonds publics dans leur réhabilitation, l'exécutif a fait le choix d'attirer des investisseurs privés capables de redonner de la valeur à ces emprises stratégiquement situées. “Ce qu'on souhaite, c'est que l'investissement public serve avant tout aux projets qui nécessitent de l'investissement public, comme la décentralisation ou les transports en commun”, a dit le ministre au lendemain d'une conférence de presse porté sur le développement des lignes de bus à Tahiti. Pour rappel un projet de construction de “15 kilomètres de piste cyclable sur l’ensemble de l’agglomération de Papeete, qui passera par Prince Hinoi, par Pouvanaa, par le centre-ville”.



À noter que le Pays conserve la propriété du terrain, tandis que le promoteur finance et exploite le projet en contrepartie d'une redevance. Au terme du bail, les constructions reviendront dans le patrimoine de la collectivité.

​Phases de redynamisation du centre-ville de Papeete 1 : Projet AM20/AM17 en face de la gare maritime : signature du bail le 23 septembre 2025

2 : Projet Tematahoa : signature du bail au trimestre 3 de 2026

3 : Projet Paofai : lancement de l'appel à projet le 23 avril 2026

4 : Projet sur le bâtiment de l'ancien gouvernement : lancement d'un appel à projets pour la construction d'un programme mixte sur un foncier de 4 490m2 appartenant au Pays au premier trimestre 2027

Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 9 Juillet 2026 à 18:17 | Lu 1134 fois



