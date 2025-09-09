

Un Royal Papeete Center attendu pour 2029

Tahiti, le 23 septembre 2025 - Le Royal Papeete Center, nouvel ensemble immobilier pensé par le ministère des Grands travaux, devrait voir le jour d'ici 2029. Situé face à la gare maritime et utilisé en tant que parking, le terrain de 3.600 m2 devrait accueillir un complexe de sept étages, comprenant une galerie commerciale reliée à la gare maritime par une passerelle, un pôle culturel avec une salle de spectacle de 400 places, et un parking silo de plus de 200 places. Le début des travaux est prévu fin 2026.



Les annonces se succèdent pour le ministère des Grands travaux et de l'Équipement. Après le projet d'extension et de revitalisation de la place Vaiete présenté la semaine dernière, c'est au tour du parking situé en face de la gare maritime – ancien Royal Papeete – de faire l'objet d'un réaménagement. D'une surface de 3.600 m2 au sol, le terrain regroupe deux parcelles appartenant au Pays (AM20 et AM17) et devrait accueillir dans les années à venir un nouvel ensemble immobilier, le “Royal Papeete Center”, afin de redynamiser le quartier de la gare maritime de Papeete.



“C'est un ensemble immobilier qui comprendra à la fois des restaurants, des commerces et des bureaux, mais également un parking silo de 200 places, une salle d'exposition, et une salle de spectacle modulable de 400 places”, promet le ministre des Grands travaux, Jordy Chan. “En tout, ce sont 20.000 m2 de surface plancher qui sont prévus d'être construits, 5 milliards de francs d'investissement intégralement financés par le privé, et 180 emplois directs et indirects qui seront générés.”



Selon le cahier des charges, les bâtiments devraient être dotés de panneaux photovoltaïques et devraient intégrer des principes bioclimatiques permettant de réduire les consommations énergétiques grâce à la ventilation naturelle, aux protections solaires et aux matériaux adéquats. Avec plus de 20.000 m2 à construire, le projet Royal Papeete Center “ambitionne de devenir un véritable pôle de vie, connecté par une passerelle à la gare maritime, la place Vaiete, et le terminal de croisière international”, assure le ministère.



Mettre à disposition le foncier du Pays pour encaisser des redevances



Lancé en juin 2024 par G2P (Grands Projets de Polynésie), l'appel à projets pour les deux parcelles AM20 et AM17 – remporté par la société Virgin Moana, composée d'Imagine Promotion et de l'agence d'architecture Bertrand Portier – s'appuie désormais sur la signature d'un bail emphytéotique. Une démarche spécifique qui consiste à sélectionner un porteur de projet privé afin de lui louer un foncier public en contrepartie de redevances. Et si l'investisseur peut construire, transformer ou améliorer le bien, celui-ci s'engage néanmoins à le développer, l'entretenir et le valoriser. “Cela permet de mobiliser les capitaux privés pour développer la capitale et donc de stimuler l'économie locale sans impacter la dette publique”, s'enthousiasme Jordy Chan, dont la vision est claire et assumée : “On veut réserver les fonds publics pour investir dans d'autres projets prioritaires, comme les voies réservées aux bus ou la décentralisation de l'activité en dehors de Papeete.”



Papeete conserve son rôle de poumon économique



Interrogé sur une éventuelle contradiction entre la politique de décentralisation prônée par le Pays et les projets à venir de redynamisation de la capitale, le ministre répond : “L'idée derrière le projet de décentralisation est de créer un second pôle d'activité vers la Presqu'île à travers des activités qui peuvent être délocalisables, notamment l'administration en premier lieu, mais également d'autres activités qui vont être spécifiées un peu plus tard”, explique Jordy Chan. “Le but n'est pas de renverser la situation. Papeete conserve un rôle prépondérant dans le développement de notre pays. Du coup, il faut également se poser la question : Que va devenir finalement la ville de Papeete et son agglomération à l'avenir ? Quand on regarde notre schéma de décentralisation on se rend compte que le port de commerce reste à Papeete, l'aéroport international de Tahiti-Faa'a reste sur la commune, donc nous avons ces deux poumons économiques qui drainent tout un écosystème économique autour. La spécialisation de cette agglomération sur une fonction économique fait extrêmement sens.”



Rédigé par La rédaction le Mardi 23 Septembre 2025 à 15:46 | Lu 3006 fois



