Un musée chilien restitue une statue à l'île de Pâques

Santiago du Chili, Chili | AFP | lundi 21/02/2022 - Le Musée national d'histoire naturelle au Chili a annoncé lundi la restitution d'une statue géante aux habitants de l'île de Pâques d'où elle avait été retirée il y a plus d'un siècle et demi.



"Pour la première fois un moaï va retourner sur l'île (de Pâques) depuis le continent", s'est félicitée dans un communiqué la ministre de la Culture, Consuelo Valdés.



L'île de Pâques, située à 3.700 km des côtes chiliennes dans le Pacifique, est célèbre dans le monde entier pour ses énigmatiques "moaï", statues monumentales créées il y a plus d'un millénaire.



Le moaï Tau, qui s'apprête à retrouver l'île, est un monolithe de basalte de 715 kilos. Il avait été emporté sur un navire de la marine chilienne en 1870. Il était exposé depuis 1878 au Musée national d'histoire naturelle de Santiago.



En 2018, le peuple Rapa nui avait demandé au gouvernement chilien la restitution de cette statue et d'autres pièces appartenant au patrimoine de l'île.



Le monolithe sera transporté par bateau depuis le port de Valparaiso (centre). Le navire appareillera lundi pour un voyage de cinq jours jusqu'à l'île.



"Pour moi et pour mon peuple, il est fondamental que le moaï revienne sur la terre natale. Nous attendions ce jour depuis longtemps", a réagi Veronica Tuqui, une représentante rapa nui.



Sur l'île, la statue sera exposée au Musée anthropologique Padre Sebastian Englert.



Les Rapa nui ont également réclamé au British Museum de Londres la restitution du moaï Hoa Hakananai’a, un monolithe haut de 2,4 mètres et pesant quatre tonnes. Il avait été retiré de l'île sans autorisation en 1868 par le navigateur Richard Powill qui l'avait offert à la Reine Victoria.