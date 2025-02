Un mort après qu’un poti marara a chaviré à Maiao

Tahiti, le 19 février 2025 – Un poti marara avec trois personnes à son bord a chaviré à la passe de Maiao. On déplore un mort et deux blessés légers.



Vers 14 heures, ce mercredi, un poti marara a chaviré au niveau de la passe de Maiao avec trois hommes à son bord. Selon les informations recueillies par Tahiti Infos, le bateau aurait dérivé au large et les trois personnes auraient été prises en charge par l’infirmerie de Maiao.



Le plus âgé des trois marins serait décédé d’un arrêt cardiaque et les deux autres hommes seraient quant à eux légèrement blessés.



Toujours selon nos informations, c’est la première fois que les habitants de l’île voient ce poti marara. Les trois marins ne connaissaient donc vraisemblablement pas cette passe. “Notre passe est petite et fermée et ils ont fait une tentative pour entrer. Mais vu la houle et la mer qu’il y a en ce moment, il ne faut pas tenter de prendre cette passe, elle est dangereuse. En plus, la houle est de nord-ouest, cela a été annoncé ce week-end, donc ce n’est vraiment pas bon.”



Selon nos informations, ce bateau se serait rendu à Maiao pour récupérer des personnes originaires de Tahiti sur l’île interdite et les ramener à Tahiti.