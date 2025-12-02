

Un monument chinois détruit à l'entrée du canal de Panama

Panama, Panama | AFP | dimanche 28/12/2025 - Un monument chinois situé à l'entrée du canal de Panama a été démoli samedi soir sur ordre d'un maire local, à un moment où les Etats-Unis souhaitent réduire la présence de la Chine dans cette voie interocéanique stratégique.



La mairie de la localité d'Arraiján, à l'entrée est du canal, sur sa façade atlantique, a ordonné la démolition à l'aide d'engins lourds d'un paifang, un traditionnel portique chinois, érigé sur un belvédère du Pont des Amériques, une vaste structure métallique qui enjambe la voie d'eau.



Selon un communiqué de la mairie, l'ouvrage, construit en 2004 et symbolisant l'amitié entre les deux pays, avait subi des dommages structurels constituant un "risque".



Mais le président panaméen lui-même, José Raúl Mulino, a commenté l'affaire dimanche en y voyant une "barbarie injustifiable" et jugé qu'il s'agissait d'un "acte irrationnel impardonnable".



Après avoir constaté personnellement la démolition du monument, l'ambassadrice de Chine au Panama, Xu Xueyuan, s'est émue d'un "jour sombre" pour les 300.000 Sino-Panaméens.



Elle a fait part de sa "grande douleur pour l'amitié" entre les deux pays, tout en assurant que "l'histoire s'en souviendrait".



Le président Mulino a demandé une enquête immédiate sur la destruction du monument, qui comprenait également deux sculptures de lions et un obélisque, ce dernier étant toujours debout.



Le président américain Donald Trump a menacé ces derniers mois de reprendre le contrôle du très stratégique canal de Panama, affirmant qu'il est sous le contrôle de Pékin car la société hongkongaise Hutchison Holdings exploite sous concession deux ports dans le Pacifique et l'Atlantique.



Les États-Unis et la Chine sont les principaux utilisateurs du canal, long de 80 kilomètres et par lequel transite 5% du commerce maritime mondial.



La voie a été sous administration américaine entre 1914 et 1999, date à laquelle elle est passée aux mains du Panama.



Donald Trump exige désormais du Panama des conditions préférentielles pour son utilisation par les navires américains.



Sous cette pression, Hutchison Holdings a accepté de vendre les deux terminaux qu'il gère à un conglomérat dirigé par l'américain BlackRock mais la Chine voit cette opération d'un mauvais œil et ses entreprises sont désormais intéressées par l'acquisition de deux nouveaux ouvrages portuaires qui feront l'objet d'un appel d'offres.

le Lundi 29 Décembre 2025 à 06:15 | Lu 333 fois





