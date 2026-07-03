

Un mineur mis en examen et écroué pour le viol d'une octogénaire

Rennes, France, le 23 juillet 2026. Un mineur, qui serait né en 2009 au Maroc, a été mis en examen pour le viol d'une femme de 80 ans qu'il avait abordée dans la rue à Rennes, a annoncé jeudi le parquet.





La victime avait porté plainte quelques jours après son agression, début juillet. "L'exploitation d'images de vidéosurveillance ainsi que des analyses ADN ont permis d'identifier un individu qui serait né en 2009 au Maroc", précise le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, dans un communiqué.



Ce "mineur non accompagné" avait été interpellé mardi et a contesté le viol de l'octogénaire.



"Trouvé en possession de cocaïne conditionnée pour la revente", il dit être arrivé en France il y a quelques mois et vendre des produits stupéfiants dans le centre-ville de Rennes, selon le parquet.



Un bijou volé à la victime le soir de l'agression a été retrouvé à son domicile lors d'une perquisition.



Le mineur a été mis en examen pour viol sur personne vulnérable et vol, puis placé en détention provisoire. Il fait l'objet d'une procédure distincte pour la possession de stupéfiants.



Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation, souligne M. Teillet.



Le suspect a été interpellé en mai dernier à Rennes pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, pour laquelle il doit comparaître en octobre devant un juge des enfants.

Rédigé par AFP le Jeudi 23 Juillet 2026 à 10:54 | Lu 52 fois





