Un lynx, animal protégé, abattu par un braconnier dans le Haut-Rhin

Strasbourg, France | AFP | jeudi 22/01/2020 - Un lynx, espèce protégée dont la destruction est interdite, a été abattu sur la commune de Fellering, dans le Haut-Rhin, et une enquête judiciaire a été ouverte pour tenter de retrouver l'auteur de cet acte de braconnage, a indiqué jeudi la préfecture.



L'animal, retrouvé le 16 janvier, "est un spécimen mâle adulte qui n'était pas connu des services de l'office français de la biodiversité dans le cadre du programme national de connaissance et de suivi de cette espèce patrimoniale (réseau loup/lynx)", a précisé la préfecture.

Une autopsie a révélé "l'origine probable de la mort de l'animal par arme à feu".

Une enquête a été ouverte, sous l'égide de la procureure de la République de Mulhouse.

Il s'agit du premier lynx abattu dans l'est de la France depuis 2014, quand une femelle avait été tuée dans le Jura, le département qui abrite la quasi totalité de la population française du félin.

L'analyse vétérinaire d'un lynx capturé en 2017 dans le Doubs, mort durant son transfert, avait également révélé que le corps de l'animal était criblé de plus de 120 plombs, provenant vraisemblablement d'un tir de fusil de chasse remontant à 2013 ou 2014.

"Le massif des Vosges est un lieu naturel de présence du lynx et pourrait accueillir une vingtaine d'animaux si on leur laissait la chance de vivre sereinement", a regretté l'association Alsace Nature, qui souhaite se constituer partie civile dans ce dossier. "Réintroduit en 1983, la population ne doit sa très faible présence qu'à une longue suite de tueries", déplore encore l'association.