

Un juge rouvre une procédure pour agression sexuelle contre Marilyn Manson

Los Angeles, États-Unis | AFP | mardi 27/01/2026 - Un juge de Los Angeles a autorisé la réouverture d'une plainte pour agression sexuelle contre le chanteur de rock Marilyn Manson, pourtant close en décembre pour cause de prescription.



La plainte, déposée en mai 2021, avait été classée sans suite en décembre en raison de l'ancienneté des faits présumés. Mais la plaignante, Ashley Walters, a invoqué une nouvelle loi prévoyant un délai supplémentaire de deux ans pour examiner les affaires d'agression sexuelle prescrites.



Le juge Steve Cochran, qui avait prononcé le classement sans suite, est revenu sur cette décision lors d'une audience lundi. "Je pense que la loi réactive la plainte", a-t-il expliqué, cité par les médias américains.



Ashley Walters accuse Marilyn Manson de l'avoir agressée sexuellement et de l'avoir obligée à voyager avec de la drogue lorsqu'elle travaillait pour lui en 2010-2011.



Elle affirme également que le chanteur, de son vrai nom Brian Hugh Warner, s'est vanté devant elle de violer des femmes et qu'il lui aurait montré une vidéo dans laquelle il agresse sexuellement une fan mineure.



L'avocat de Marilyn Manson, Howard King, a assuré mardi que cette nouvelle plainte n'aboutirait pas.



"Bien que Mme Walters ait porté plusieurs accusations maintenant sans objet de harcèlement sur le lieu de travail, elle n'a plus de plainte en cours pour agression sexuelle selon la définition du code pénal, comme l'exige la nouvelle loi, et n'a pas le droit d'en déposer de nouvelle", a-t-il fait valoir dans un communiqué envoyé à l'AFP.



"L'indéniable réalité est que M. Warner n'a jamais commis d'agression sexuelle", a-t-il insisté.



Ces dernières années, plusieurs femmes, dont l'ex-fiancée du chanteur de 57 ans, Evan Rachel Wood, et l'actrice de "Game of Thrones" Esmé Bianco, ont publiquement accusé Marilyn Manson de viols ou d'agressions sexuelles, qu'il a toujours niés.



L'une de ces procédures a été classée sans suite il y a un an pour cause de prescription.

le Mercredi 28 Janvier 2026






