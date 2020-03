Un jeune imprime des masques en 3D pour le personnel de santé

Depuis les vacances anticipées et le confinement, Maxime n’avait « plus rien à faire, ni à imprimer ». Mais mardi, son père lui a annoncé qu’un certain Raitini Rey demandait de l’aide aux imprimeurs 3D pour produire des visières. Ces visières serviraient à protéger les personnels de santé, mais aussi « toutes les personnes qui sont en contact fréquent avec le public » et potentiellement avec des personnes infectées par le coronavirus. En effet, cette visière est « une barrière qui permet d’éviter les projections dans les yeux et dans les muqueuses », pouvait-on lire dans la fiche explicative de Raitini Rey.



Mercredi, Maxime a pris contact avec Raitini et mis en place les programmes à suivre pour permettre d’imprimer les visières de protection. Ces programmes étaient disponibles en open source sur internet, et les 3D makers locaux ont pu les utiliser pour produire les pièces. Il fallait néanmoins respecter une contrainte : celle d’utiliser un matériel nommé « PETG », le copolymère le plus connu et le plus utilisé dans le monde de l'impression 3D, qui peut être désinfecté. « J’ai eu du mal pour la première pièce… On a eu un problème », mais une fois la première pièce passée, la production a pu être lancée. Ainsi, à raison de deux masques toutes les trois heures, Maxime a pu imprimer huit visières au total entre mercredi et vendredi. « Je suis actuellement en train de couper les feuilles transparentes pour faire la visière ». Il s’agit d’une étape cruciale puisque les 3D makers doivent également suivre des règles d’hygiène pour produire ces masques, comme le fait de porter des gants et de désinfecter systématiquement le matériel utilisé.