Un jeune chanteur victime de la route à Papara

Tahiti, le 9 novembre 2021 – Artiste et chanteur de 22 ans bien connu à Papara, Raitevai Torohia est décédé ce week-end après un accident de moto dans sa commune.



Le jeune chanteur de 22 ans, Raitevai Torohia, est décédé ce week-end des suites d'un accident de la route à Papara. Selon les informations publiées mardi par nos confrères de La Dépêche, le jeune homme circulait sur sa moto DT50 en descendant de la zone du parc à matériel à Papara, lorsqu'il a violemment percuté un scooter qui arrivait en sens inverse. Le jeune homme a été transporté au Centre hospitalier de Taaone, où il est malheureusement décédé des suites de ses blessures.



Surveillant au collège de Papara, guide sanitaire, musicien et chanteur, Raitevai Torohia était une jeune homme bien connu et très apprécié de la commune de Papara. Mardi, sa famille annonçait une dernière veillée vendredi à la paroisse Pain de vie à partir de 18 heures. La messe et l'enterrement du jeune homme sont prévus samedi matin au cimetière communal de Papara.