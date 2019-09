Un instituteur mis en examen pour viol aggravé sur l'une de ses élèves

PAPEETE, le 17 septembre 2019 - Un quadragénaire, instituteur dans une école primaire, a été mis en examen mardi pour un viol et des agressions sexuelles commis sur des élèves mineures en 2008. L’homme, qui reconnaît le viol mais pas les agressions sexuelles, a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l’a placé en détention provisoire.



Un instituteur de 46 ans, père de trois enfants, a été mis en examen mardi des chefs de "viol aggravé" et "agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans". Sa présentation devant le juge d’instruction fait suite à une plainte pour viol déposée par une jeune femme il y a un an. Une première enquête, qui portait sur des agressions sexuelles commises sur des petites élèves, avait été classée sans suite il y a déjà plusieurs années.