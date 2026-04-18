

Un hôtel deux étoiles à Haapiti

Tahiti, le 4 mai 2026 - L’île Sœur va se doter d’un nouvel établissement hôtelier à “taille humaine”. Cet hôtel deux étoiles sera situé à Haapiti et proposera des chambres intermédiaires entre les hôtels haut de gamme et les pensions de famille.



Le Pays a pris un arrêté, le 29 avril dernier en conseil des ministres, “portant agrément” aux mesures d’incitation fiscale pour la construction d’un hôtel 2 étoiles à Haapiti à Moorea, au PK 34,5, par la société Kanoa Lodge Moorea.



Cet hôtel sera bâti sur un terrain de 3 500 mètres carrés à Haapiti, “une zone moins saturée qui favorisera un développement territorial équilibré et participera à la diversification de l’activité touristique de l’île”, précise le gérant de l’établissement, Jérôme Fernandez.



Cet établissement proposera 18 clés dont cinq bungalows de deux chambres et deux bungalows de quatre chambres avec également une piscine et un restaurant bar. Le coût de ce projet d’investissement est proche des 290 millions de francs.



L’hôtel pourra accueillir au maximum 36 personnes et le gérant s’engage à créer six emplois à temps plein et deux emplois à temps partiel. Il est prévu qu’il embauche deux cuisiniers dont un commis, deux réceptionnistes, un responsable du site, un agent polyvalent et deux barmen. Jérôme Fernandez a l’intention de prioriser les résidents de Haapiti.



Le Kanoa Lodge compte répondre à une “demande intermédiaire entre les hôtels haut de gamme et les pensions de famille, avec une offre à taille humaine et des séjours authentiques et accessibles”.



Le gérant va également travailler avec des prestataires extérieurs pour ce qui relève de la blanchisserie, l’entretien de la piscine ou encore la préparation et le service des petits déjeuners.

“Un espace de vie culturelle et éducative” Le gérant du Kanoa compte également soutenir “l'économie vivrière et le secteur primaire” au travers de son restaurant en mettant notamment en valeur “la richesse du terroir” en collaborant par exemple avec les pêcheurs et les agriculteurs de l’île Sœur, pour avoir du poisson et des légumes frais. Il compte aussi valoriser la filière aquacole en proposant à la carte de son restaurant des paraha pēue ou encore des crevettes.



Jérôme Fernandez souhaite également proposer des activités culturelles comme la danse, le tressage ou encore la sculpture. Ces ateliers seront animés par des artisans et des “porteurs de savoirs locaux”. Il proposera même aux artistes et peintres de l’île Sœur d’exposer leurs œuvres au Kanoa Lodge. Il compte aussi organiser des conférences sur la biodiversité, la tradition orale et les légendes et mythes de Moorea.



Le gérant de l’établissement s’engage à adopter “une démarche écoresponsable” et souhaite même obtenir la labellisation “Clé verte”.

Lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt Rappelons que l’hôtel Kanoa Lodge est un des programmes d’investissement désignés lauréats à l’appel à manifestation d’intérêt pour le secteur du tourisme (AMI) pour la création et l’agrandissement d’hôtels et la construction de pensions de famille au Fenua. Ce dispositif permet aux porteurs de projet de bénéficier des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement.



La sélection des dossiers était basée sur des critères “sectoriels” notés sur 40 points et “économiques et financiers” notés sur 60 points. Parmi les critères sectoriels, on retrouvait la “pertinence de la proposition au regard de la politique de développement du secteur”, donc la zone géographique, ou encore la nature du programme d’investissement, mais aussi “l’impact du projet” concernant les emplois, la création d’activité ou encore le tourisme inclusif.



Pour ce qui est des critères “économiques et financiers”, il était question de l’état d’avancée du projet et les garanties apportées par le porteur de projet, les capacités techniques de l’équipe projet, l’optimisation des coûts, la pérennité du modèle économique et financier et enfin les effets d’entraînement sur l’ensemble de l’économie du Pays à court et moyen terme.



En 2025, l’enveloppe budgétaire destinée à l’ensemble des AMI était de sept milliards de francs.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 4 Mai 2026 à 17:48 | Lu 1311 fois



