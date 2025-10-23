

Un gala international riches d’enseignements

Tahiti, le 15 novembre 2025 - Vendredi et samedi soirs avait lieu le premier gala international de boxe entre la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. Deux belles soirées qui ont permis à nos boxeurs de se préparer pour le championnat de Polynésie, mais aussi de rencontrer des Calédoniens en quête de combats, pas assez fréquents sur leur île. Une magnifique réussite qui va lancer une collaboration entre les cousins, bénéfique pour le développement de la boxe en Océanie.



La boxe polynésienne continue de mettre en lumière sa pratique. Après les Oceania en septembre, et juste avant les Mondiaux de Dubaï où quatre de nos représentants tenteront de décrocher les étoiles, le club du Tefana Boxing, avec la collaboration du Vaitavatava Boxing Club et du Warrior Boxing Club, organisait le premier gala international opposant une délégation calédonienne à nos boxeurs venus de tous les clubs de l’île. Une belle initiative, soutenue par la PBA (Polynesian Boxing Association) et son président Tauhiti Nena, ravi de l’événement : “On est très heureux de recevoir nos cousins calédoniens. On se connaît très bien et ils sont en train de redynamiser leur boxe. Ils ont connu une période difficile mais ils sont en train de se reconstruire et c’est une très bonne nouvelle pour la boxe océanienne. En échangeant régulièrement avec eux, on a pu mettre des oppositions équilibrées pour ce gala. Ils sont venus avec des boxeurs de tous âges et de toutes catégories, ce qui va permettre aux nôtres d’avoir de beaux combats et de se préparer pour les championnats de Polynésie chez les jeunes et chez les novices.”



Mais la boxe tahitienne voit plus loin et se projette déjà vers les Jeux du Pacifique : “C’est une belle opportunité pour nos jeunes de préparer les Jeux. Les Calédoniens sont venus pour ça aussi et on est ravis de les accueillir. Ils sont en pleine reconstruction mais montrent déjà de très belles qualités. C’est positif pour tout le monde et on espère rééditer l’expérience très vite”, a souligné Tafai Nena, coach et responsable du club de Tefana Boxing.



Des combats très équilibrés



Effectivement, les combats ont été d’un très bon niveau. Garçons, filles, des +42kg aux +90kg, certains n’ont pas eu la chance de rencontrer leurs homologues calédoniens, comme Tiniata Teikihapaiupoko, qui a tout de même apprécié son opposition contre Heipua Tautu dans l’optique des futures échéances : “Pour moi c’était important de combattre ce soir”, a-t-il dit vendredi. “Je n’ai pas pu participer aux Oceania car je n’étais pas au poids. J’ai réussi à mettre en place ma boxe même si j’ai encore du mal à esquiver. Mais je travaille pour corriger mes erreurs et j’espère pouvoir participer aux championnats de Polynésie pour aller décrocher le titre.”



Pour d’autres, l’opportunité de combattre des adversaires nouveaux était une expérience riche en enseignements, à l’instar de Terahiti Paofai, du club Tefana Boxing, qui combattait Pierrick Hoarau, pensionnaire du Boxing Club Mont-Dore, l’un des deux clubs venus pour le gala avec le Boxing Club Dumbéa : “C’était un honneur de combattre des boxeurs extérieurs. Il y a un bon niveau et j’ai vraiment adoré. Il a eu une stratégie différente qui a failli me faire déjouer. Il s’est conservé sur les deux premiers rounds pour tout donner au troisième alors que moi j’ai mis de l’intensité sur les trois et j’ai failli craquer physiquement sur le dernier. Mais mentalement j’étais bien, ce qui m’a permis de garder l’avance que j’avais prise.”



Une boxe calédonienne en pleine mutation



Les clubs de Mont-Dore et de Dumbéa, deux entités fortes de la Nouvelle-Calédonie qui sont venues, elles aussi, pour préparer leurs futures générations aux Jeux du Pacifique 2027. Pour Luka Hema, ancien boxeur professionnel, premier conseiller technique territorial du Caillou et coach du Mont-Dore, cette opportunité est précieuse pour ses jeunes boxeurs : “On a beaucoup de jeunes qui ont besoin de prendre de l’expérience, donc on était ravis de l’invitation du Tefana Boxing. Ça va leur permettre de progresser. On a certains boxeurs aussi qui se préparent pour les Jeux donc c’est très positif pour tout le monde. Car chez nous, c’est un peu compliqué même s’il y a des efforts qui sont faits. On est en reconstruction. Donc vivre ce genre d’aventure, ça nous conforte dans notre envie de continuer à faire grandir notre sport sur l’île.”



Et des boxeurs de qualité, nos cousins du Pacifique en ont beaucoup. Et la dynamique enclenchée voit les talents revenir sur les rings. C’est le cas pour Franck Castan : “J’ai arrêté la boxe après les Jeux de 2019. Entre le Covid et le travail, je ne pouvais plus assumer le rythme. Mais la passion m’a rattrapée et j’ai repris cette année. C’était important que l’on vienne car ça permet de stimuler tout le monde. On n’a pas beaucoup de galas chez nous et le fait de combattre d’autres adversaires nous permet de remettre de l’intérêt dans notre pratique. C’est difficile de se déplacer car c’est coûteux, donc on profite de ce genre d’opportunités pour se mettre en situation en vue des prochains Jeux.” Opposé à Silvio Cicero, membre de l’équipe tahitienne aux derniers Oceania, le Calédonien a montré qu’il serait un prétendant sérieux pour 2027.



Reste que ce gala international de boxe à Tahiti ce week-end a été l’opportunité d’un échange riche qui a permis à tous de tirer les enseignements nécessaires pour pouvoir continuer de travailler correctement en vue des prochaines échéances.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 16 Novembre 2025 à 11:31 | Lu 526 fois



