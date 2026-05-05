

Un espoir pour Giovani Teahui au conseil municipal de Taputapuātea

Tahiti le 26 mai 2026 – Suite à la répartition des sièges au sein du conseil municipal de Taputapuātea, le rapporteur public du tribunal administratif a conclu mardi en faveur de l’annulation de l’élection de Bernadette Brothers et de la proclamation de Giovani Teahui en tant que conseiller municipal élu de Avera.



Le haut-commissaire a saisi le tribunal administratif concernant la répartition des sièges au sein du conseil municipal de Taputapuātea.



Rappelons que la commune de Taputapuātea est composée de trois communes associées que sont Opoa, Puohine et Avera. Son conseil municipal dispose de 29 sièges à pourvoir.



Rappelons également que trois listes étaient en lice lors des dernières municipales la liste “Te reo amui no Taputapuatea” menée par Thomas Moutame qui a obtenu d’emblée 61,35 % des suffrages exprimés, la liste “Taputapuātea te ‘oire pu no te ao Ma’ohi” de Patrick Becqueten (24,23 %) et enfin la liste “A patu i to oe oire” menée par Giovani Teahui et arrivée en troisième position.



Mais, selon le rapporteur public, Thomas Moutame a fait “une erreur d’appréciation” au regard du code électoral en désignant Bernadette Brothers à la place de Giovani Teahui en tant que conseiller municipal dans la section de Avera. Le magistrat a donc conclu en proposant l’annulation de l’élection de Bernadette Brothers et la proclamation de celle de Giovani Teahui à Avera.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 26 Mai 2026 à 17:00 | Lu 1088 fois



