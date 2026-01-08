

Un éboulement à Faaone

Tahiti, le 17 janvier 2026 - Alors que les Iles-du-Vent ont été placées en vigilance orange, un éboulement a eu lieu samedi matin à Faaone. Un arbre est notamment tombé sur lé véhicule d'une femme qui s'en est sortie miraculeusement.



Comme l'ont rapporté nos confrères de Polynésie 1ère, un glissement de terrain a eu lieu samedi matin à Faaone, entraînant la chute d'un arbre sur une voiture. Si la conductrice du véhicule en est sortie indemne, le route est bloquée comme l'a expliqué le maire Teuira sur sa page Facebook. Il précise en effet qu'en "raison des éboulements et des arbres qui sont tombés sur la chaussée à la montée après le pont de Vaiha, la route de ceinture sera coupée au niveau de Pape Ana jusqu'à la fin des travaux".

Rédigé par Garance Colbert le Samedi 17 Janvier 2026




