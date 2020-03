Un drive pour manger local

Tahiti, le 30 mars 2020 – Un Market Drive sera mis en place au parking Aorai Tini Hau et à celui de la mairie de Punaauia demain et vendredi entre 8 heures et midi. Il s’agit d’un dispositif permettant de commander des produits frais à des agriculteurs et de les réceptionner dans un système de drive.



Suite au durcissement des mesures et à la propagation du coronavirus en Polynésie française, la population s’organise pour effectuer des achats de première nécessité tels que des fruits, des légumes et autres produits d’alimentation. Un communiqué diffusé ce lundi a expliqué que pour s’inscrire dans cette mouvance, le ministre de l’Économie verte, Tearii Alpha, les communes de Pirae et de Punaauia, la Direction de l’agriculture (DAG) et la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) ont créé le dispositif Market Drive.