

Un cycle documentaire sur Tahiti VOD

Tahiti, le 14 janvier 2026 - Tahiti VOD propose un voyage inédit dans le temps à travers dix films documentaires exceptionnels, tournés entre 1962 et 1981 par les grandes chaînes de la télévision française. Longtemps invisibles en Polynésie, ces œuvres rares retrouvent aujourd’hui la lumière et offrent un regard précieux sur un territoire en pleine transformation.



Le cycle de dix films tournés en Polynésie entre 1962 et 1981 et proposés par la plateforme Tahiti VOD réunit quelques-uns des grands noms du documentaire de l’époque : François Reichenbach, Christian Zuber, Jean L’Hôte, Christian Brincourt, Marcel Isy-Schwart, Jean-Pierre Chapel… Autant de signatures majeures qui ont posé leur caméra sur nos îles, nos paysages et nos habitants, captant les bouleversements sociaux, culturels et politiques qui marquent ces décennies.



Les sujets abordés sont multiples : les mutations engendrées par les essais nucléaires, l’ouverture du musée de Tahiti et des îles, l’arrivée du Club Méditerranée et du tourisme moderne, le quotidien des gendarmes dans les archipels ou encore la découverte émerveillée de nos îles par les voyageurs d’hier.



Ces films composent une véritable galerie de portraits – ceux des gens d’ici, dans leur vie quotidienne, leurs savoirs et leurs traditions, mais aussi ceux des gens de passage, artistes, journalistes ou curieux venus saisir l’essence d’un pays en pleine effervescence.



En réactivant ces archives audiovisuelles, la Direction de la culture et du patrimoine et Te Fare Tauhiti Nui offrent au public une fenêtre rare sur notre mémoire collective. Une invitation à redécouvrir la Polynésie d’autrefois, telle qu’elle fut filmée, racontée et imaginée au cours de trois décennies cruciales.

FIlms proposés dans le cadre du cycle - Ia ora na Tahiti, les plus belles îles du monde (partie I) de Christian Zuber (1975)

- Ia ora na Tahiti, les plus belles îles du monde (partie II) de Christian Zuber (1975)

- Le musée de Tahiti et des îles – FR3 Tahiti (1979)

- Atome 66 de Jean-Pierre Chapel (1966)

- L’île de Paul-Émile Victor de Christian Brincourt (1981)

- La Polynésie Maeva de Jean-Pierre Mirouze, produit par François Reichenbach (1977)

- Les perles noires de Tahiti – FR3 DOM-TOM (1976)

- Visite à la Polynésie française de Claude Dagues & Marcel Isy-Schwart (1962)

- Les gendarmes du Pacifique de Jean L’Hôte (1976)

- Moorea de Maurice Grimaud (Nouveau télécinéma) (1978)

Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 14 Janvier 2026 à 14:35




