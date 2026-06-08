Un corps découvert à Raiatea

Tahiti le 4 juillet 2026. Un corps en état avancé de décomposition a été découvert vendredi matin du côté de la route traversière de Faaroa, indiquent nos confrères de TNTV ce samedi matin.
Le corps découvert par des passant intrigués par la forte odeur se dégageant des environs pourrait être celui de l’homme recherché depuis plus de deux semaines, Heirani Taruoura, 38 ans.
Une équipe de gendarmerie a été envoyé sur place pour établir les premiers éléments de constatation et rechercher si des causes extérieures pourraient être la cause de la mort
Une autopsie sera demandée pour en savoir plus sur ce décès. Selon TNTV, l’hypothèse de l’homicide n’est pas écartée.
Le corps découvert par des passant intrigués par la forte odeur se dégageant des environs pourrait être celui de l’homme recherché depuis plus de deux semaines, Heirani Taruoura, 38 ans.
Une équipe de gendarmerie a été envoyé sur place pour établir les premiers éléments de constatation et rechercher si des causes extérieures pourraient être la cause de la mort
Une autopsie sera demandée pour en savoir plus sur ce décès. Selon TNTV, l’hypothèse de l’homicide n’est pas écartée.