

​Un homme porté disparu à Raiatea

Tahiti le 22 juin 2026. Un homme disparu depuis une semaine est recherché sur l'île de Raiatea





Les gendarmes sont à la recherche de Rani Taruoura. L'homme est porté disparu depuis plus d'une semaine et les appels se sont multipliés depuis sur les réseaux sociaux. En fin de semaine dernière, son véhicule a été retrouvé en bas du Mont Tapioi qui surplombe Uturoa.



Après une première intervention sur le terrain dans la journée de dimanche, les gendarmes avec l'appui de l'hélicoptère et de chasseurs venus de Tahaa avec des chiens ont poursuivi les recherches ce lundi.



Les accès au Mont Tapioi sont fermés au public depuis 2019 suite au décès d'un adolescent lors d'une chute dans le cadre d'une sortie scolaire.

Rédigé par Sylvain Lefevre le Lundi 22 Juin 2026 à 13:39 | Lu 1943 fois



