Un contrôleur des douanes mis en examen pour blanchiment

Tahiti, le 16 janvier 2020 - Un douanier, 39 ans, a été mis en examen le 30 novembre dernier pour blanchiment, puis placé sous contrôle judiciaire. Plus de 20 millions de Fcfp en numéraire ont été retrouvés à son domicile.



Un contrôleur des douanes, âgé de 39 ans, a été mis en examen le 30 novembre dernier pour “blanchiment de délit”. Ce douanier, Terupe Salmon, n’est pas inconnu du public puisqu’il avait notamment été l'un des chefs de file de « L'Union pour l'avenir d'Air Tahiti Nui » en 2011 lors du mouvement de grève visant à soutenir le président-directeur général de la compagnie aérienne, Cédric Pastour. Il avait également présidé la fédération des jeunes du Tahoera’a huiraatira en 2012.



L’enquête portant sur les faits de blanchiment avait démarré à la suite d’une dénonciation anonyme qui portait sur le train de vie particulièrement dispendieux du douanier. Lors d’une perquisition effectuée à son domicile, les enquêteurs avaient saisi plus de 20 millions de Fcfp en espèces. Interrogé, l’homme avait expliqué que cet argent venait d’un commerce parallèle de perles.



A la suite de sa présentation devant le juge d’instruction, Thierry Fragnoli, le douanier avait été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente d’une nouvelle convocation. Contacté, l’avocat de Terupe Salmon, Me Vincent Dubois, indique que son client conteste “très fermement” les faits : “Nous laissons le juge d’instruction faire sereinement son travail et nous avons pleinement confiance en la justice”.