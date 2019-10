Un collectif contre l’injustice manifeste à Papeete

Papeete, le 20 octobre 2019 - Une soixiantaine de personnes ont manifesté samedi matin à Papeete à l’appel du collectif « Injustices Porinetia » relayé notamment via le réseau social Facebook.



Samedi matin à Papeete, ils étaient une soixantaine de personnes à répondre à l’appel à manifester relayé sur les réseaux sociaux par le collectif « Injustices Porinetia », ont constaté sur place nos confrères de TNTV et Polynésie la 1ère. Le mouvement, dont la page Facebook revendique 600 membres se présente comme « citoyen » et souhaite « exprimer sa colère, son inquiétude et son impatience pour que les choses changent et au plus vite, plus radicalement » dénonçant « une politique et une justice » inégalitaires, notamment après le récent décès du nourrisson Hoane lors de son évasan aux Marquises. Le groupe annonce également qu’il souhaite interpeller le gouvernement sur l’utilisation du référendum d’initiative citoyenne.