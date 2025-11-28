

"Un choc": la liquidation de Brandt prononcée, quelque 700 emplois supprimés

Orléans, France | AFP | jeudi 11/12/2025 - "Un choc": la justice a prononcé jeudi la liquidation judiciaire du groupe centenaire d'électroménager Brandt, fleuron industriel français qui disparaît en laissant quelque 700 salariés au chômage et les plonge dans une grande détresse à la veille de Noël.



"C'est une terrible nouvelle, un choc et un coup très dur porté à l'industrie française", a indiqué à l'AFP le président de la région Centre-Val de Loire François Bonneau, évoquant un "traumatisme" de voir les quelque 700 emplois du groupe supprimés après cette décision du tribunal des activités économiques (TAE) de Nanterre. Il a fait part de son "incompréhension" face à cette décision.



Bercy a de son côté exprimé sa "profonde tristesse" après la liquidation d'un "fleuron français".



Près d'Orléans, où se trouve le principal site industriel de Brandt avec 350 salariés, M. Bonneau, accompagné de la préfète de la région Sophie Brocas et du président de la métropole d'Orléans Serge Grouard, s'est rendu auprès d'une partie d'entre eux.



"Il nous manquait quatre millions" pour empêcher cette marque de disparaître au profit "des produits chinois", a pesté M. Grouard, fustigeant un "manque de temps" pour convaincre les banques de la viabilité du projet.



Ils ont notamment promis leur accompagnement, assurant auprès de l'AFP que tous avaient fait preuve d'une "grande dignité".



- "Tout casser" -



Une réunion avec certains employés et les élus locaux s'est tenue sur place, à la mi-journée. Tout comme dans l'autre usine, située à Vendôme dans le Loir-et-Cher où travaillent 93 personnes.



Une soixantaine d'entre elles ont fait part de leur dépit toute la matinée, allumant des braseros et brûlant des documents administratifs pour "dire au revoir à Brandt".



Certains ont même décidé d'y brûler leurs bleus de travail siglés aux couleurs de la marque.



"J'ai plus que de colère, j'ai de la hargne, j'ai de la rage", confie à l'AFP Laurent Brindeau, 40 ans d'ancienneté. "J'ai envie de tout casser".



Face à ce risque particulièrement redouté, un projet de Scop (société coopérative et participative), soutenu par le groupe Revive, devait pourtant permettre de sauver au moins 370 emplois.



Présentée comme celle de la dernière chance, l'offre avait reçu ces derniers jours un large soutien d'une majorité de salariés et des pouvoirs publics, qui ont assuré avoir trouvé les 20 à 25 millions nécessaires à une relance de l'activité.



- "Le néant" -



Au total, quelque 700 emplois disparaissent et les salaires ne seront plus versés après le 15 décembre.



"C'est une grosse tristesse. On y a cru, on a voulu s'attacher à cet infime espoir. Mais maintenant, c'est le néant, c'est fini", se résigne, les larmes aux yeux, David Mongrédien, 26 ans de maison.



Sac à la main, il a franchi une dernière fois, comme 200 de ses collègues présents jeudi à la mi-journée, les tourniquets d'accès au site.



Avec cette décision, le fabricant des produits Brandt disparaît tout comme les trois autres marques françaises d'électroménager Vedette, Sauter et De Dietrich.



Outre ses deux usines en France, en Centre-Val de Loire, Brandt possède un centre de service après-vente en région parisienne, à Saint-Ouen-L'Aumône (Val-d'Oise). Son siège social est situé à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).



Brandt, propriété depuis 2014 du groupe algérien Cevital, réalise 260 millions d'euros de chiffre d'affaires. Contacté par l’AFP, le groupe Cevital n’avait pas réagi dans l’immédiat.



L'entreprise subit notamment les conséquences des temps difficiles vécus par le secteur du gros électroménager.



Ce dernier a subi l'an dernier un nouveau recul de ventes (-3,9%), après avoir déjà baissé en 2023, symbole selon le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers (Gifam) d'une difficulté à rester compétitif "face à la montée en puissance des produits fabriqués à bas coût, notamment en Chine".

