Un chasseur sous-marin meurt à Teahupo’o

PAPEETE, le 22 août 2019 - Un chasseur sous-marin est décédé mercredi soir à Teahupo'o sur la Presqu'île de Tahiti, localisé par hélicoptère après que sa famille a alerté les secours.



Un chasseur sous-marin a trouvé la mort mercredi soir à Teahupo’o. Il était parti en mer en fin d’après-midi et n’est pas rentré à la tombée de la nuit. Sa famille, ne le voyant pas revenir, a prévenu les pompiers de Vairao à 21h30. Ces derniers ont alerté le JRCC qui a coordonné les recherches. Un important dispositif terrestre composé de pompiers et de policiers municipaux a été engagé et renforcé de moyens de secours nautiques : embarcations et jet-skis des pompiers et de la fédération polynésienne de surf. Le JRCC Tahiti a rapidement sollicité le concours de l’hélicoptère Dauphin qui a été déclenché par le haut-commissariat. Des plongeurs ont également pris part aux recherches. L’hélicoptère a fini par localiser la personne recherchée, avant de l’hélitreuiller puis de l’évacuer vers une ambulance des pompiers de Vairao. Le médecin arrivé sur place n’a pu que constater le décès du chasseur-sous-marin.



Cette opération à l’issue tragique est l’occasion de rappeler les conseils de prudence : Ne jamais partir seul en chasse sous-marine, éviter de sortir en mer la nuit, informer sa famille de son départ et de son heure de retour éventuelle.

Avec communiqué