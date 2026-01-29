

Un chasseur apnéiste perd la vie à Rapa

Tahiti, le 28 février 2026 - Un nouveau drame endeuille la communauté des pêcheurs sous-marins. Un apnéiste porté disparu jeudi à Rapa a été retrouvé sans vie, malgré l’engagement rapide des secours.



Le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage aéromaritimes (JRCC Tahiti) a été alerté jeudi 26 février de la disparition d’un chasseur apnéiste au large de Rapa. Des moyens nautiques ont été immédiatement engagés, tandis que l’aéronef Gardian des Forces armées en Polynésie française se préparait à décoller. La victime a finalement été localisée avant son intervention, mais n’a pas pu être réanimée. Elle a été déclarée décédée quelques minutes plus tard.



Dans un communiqué, le haut-commissaire de la République a adressé ses condoléances à la famille et salué la mobilisation des personnes ayant participé aux recherches. Ce décès porte à quatre le nombre de morts en quelques semaines lors de parties de pêche sous-marine en Polynésie française.



Rappelant que cette pratique traditionnelle reste une activité exigeante et risquée, l’État appelle à la prudence : ne pas surestimer ses capacités, éviter toute sortie solitaire, vérifier les conditions et prévenir ses proches avant le départ.

