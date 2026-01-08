

Un challenge pour sensibiliser les élèves du bâtiment aux risques professionnels

Tahiti, le 12 janvier 2026 - Les élèves inscrits dans les spécialités du bâtiment sont invités à participer au Challenge 100 minutes pour la vie en Polynésie pour les sensibiliser aux risques professionnels.



C'est parti pour la deuxième édition du Challenge 100 minutes pour la vie en Polynésie. Du 12 janvier au 6 février, le département de l'orientation et de l'insertion de la Direction générale de l’éducation et des enseignements et le service prévention des risques professionnels de la CPS, en partenariat direct avec l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, invitent tous les élèves inscrits dans les spécialités du bâtiment à participer au challenge.



L’objectif : connaître les gestes qui tuent et apprendre les gestes qui sauvent à travers une approche ludique pour se sensibiliser aux risques professionnels.



Pour cela, il suffit de scanner le QR code et de télécharger l’appli Challenge 100 minutes pour la vie. Pendant quatre semaines, les participants sont invités à répondre aux questions envoyées tous les jours pour cumuler des points et à lancer des défis à leurs amis. De nombreux lots sont à gagner.

QR code à scanner

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Lundi 12 Janvier 2026 à 17:46 | Lu 190 fois



