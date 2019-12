Un centre pour former les patients à se dialyser à domicile

Tahiti, le 10 décembre 2019 - Un nouveau centre de dialyse a été inauguré hier dans le quartier de Mamao, à Papeete. La particularité de ce centre de l’Apair Apurad répond au besoin de développer la dialyse à domicile en Polynésie française, afin d'apporter aux patients une meilleure qualité de vie et une plus grande liberté.



Le nouveau centre de l’Apair Apurad, inauguré hier à Papeete par le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a pour mission de favporiser la dialyse à domicile en Polynésie française. En effet, les modes de prise en charge actuels reposent essentiellement sur la dialyse en centre pour les patients les plus âgés et présentant un état général précaire et la dialyse hors centre où les patients sont en unité d’auto dialyse ou en unité de dialyse médicalisée.



La formation et l’éducation des patients à la dialyse à domicile (l’hémodialyse à domicile quotidienne et la dialyse péritonéale), centralisées sur un lieu unique où sont présents l’ensemble des équipes médicales, soignantes et pluridisciplinaires (néphrologues, infirmiers, psychologues, assistantes sociales, diététiciennes, secrétaires médicales) permettent une éducation efficiente pour un retour des patients chez eux, dans leur île en toute autonomie.



L’association Apair Apurad traite 270 patients, dont 62 en dialyse à domicile. La démarche entreprise avec l’ensemble des acteurs de la santé (ministère de Santé, Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS), Direction de la santé, CPS, l’ensemble des promoteurs intervenant dans le domaine de la néphrologie et de la dialyse) permet un meilleur accompagnement des patients, tout en assurant un contrôle des coûts de santé.