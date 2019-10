Un centre adapté à la prise en charge des obèses

Dr Frédéric Sanguignol, nutritionniste, spécialisé en éducation thérapeutique du patient

Président de la fédération des cliniques de Soins de Suite et Réadaptation (SSR)



"Il faut développer un programme thérapeutique"



Quel est l'intérêt d'avoir un centre de SSR en Polynésie ?

“L'obésité est un problème de santé publique absolument majeur en Polynésie, c'est la plus grande épidémie non infectieuse de tous les temps. Le taux d'obésité est de 40% en Polynésie, c'est le taux le plus élevé de toute la France. Il y a déjà eu beaucoup de choses de faites, de préventions, de campagnes…, mais il manquait un centre où était regroupé l'ensemble des compétences nécessaires pour prendre en charge cette pathologie chronique”.



Qu'est-ce que les SSR ?

“Les SSR sont les Soins de Suite et Réadaptation, c'est-à-dire que l'on va prendre en charge le patient en dehors de l'hôpital et on va mettre en place un programme d'éducation thérapeutique. Ce programme va accompagner le patient au début de façon intense puis petit à petit, on va essayer de le "lâcher" pour qu'il trouve une autonomie. L'éducation thérapeutique, c'est l'utilisation des outils qui permettent à une personne atteinte d'obésité de mieux autogérer sa maladie. Le but est que le patient devienne acteur par l'acquisition de compétences et de connaissances. Trop souvent on s'arrête au transfert de connaissances, de savoirs. Or il est très important de travailler aussi les compétences de savoir-faire et de savoir-être (…). C'est une maladie qui mérite une approche globale, pas seulement biomédicale, mais également diététique, physique et psychologique. La prise en charge est toujours dans ces quatre axes, mais comme chaque patient est différent, chaque approche thérapeutique va être différente. C'est la personnalisation de la prise charge qui va être très importante (…).”



Concrètement comment le patient va être pris en charge ?

"Ce centre permet de retrouver dans un même lieu l'ensemble des compétences nécessaires à cette prise en charge globale et personnalisée. Ici, le patient va pouvoir rencontrer des kinés, des nutritionnistes, des psychologues, un professeur d'éducation physique adapté… (...).

Le patient pourra profiter de toutes les installations de centre, du plateau technique, de bureaux pour les consultations individuelles, de salles de réunions, pour les approches collectives très importantes.

Il faut savoir qu'il n'y a jamais deux personnes obèses pour les mêmes raisons, il faut donc faire un travail individuel de diagnostic éducatif, afin de connaître ce que sait le patient de sa pathologie, ce qu'il a, ce qu'il fait, ce qu'il projette ?”



Peut-on guérir de l'obésité ?

“C'est une maladie chronique. C'est comme le diabète, on peut normaliser son taux de sucre, mais on est diabétique pour la vie. Il faut modifier, adapter le mode de vie. Cela se fait doucement. Dire à quelqu'un de faire du sport, de suivre un régime, n'est pas la bonne solution. Il faut comprendre la personne et développer un programme thérapeutique adapté à elle. C'est cela qui est difficile dans l'obésité. Pour une angine, les médicaments vont être les mêmes pour tous (…), ce n'est pas le cas pour l'obésité, de plus il n'existe pas de médicament contre l'obésité.”