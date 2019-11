Un cambrioleur aux drôles de moeurs

Tahiti, le 25 novembre 2019 – Un cambrioleur de 23 ans a été condamné à un an de prison ferme lundi pour sept cambriolages, dont trois dans une même colocation à Mamao dans laquelle le jeune homme s’était laissé aller à de curieuses pratiques.



Un jeune sans-domicile de 23 ans a été présenté lundi après-midi en comparution immédiate pour sept cambriolages commis en trois mois, entre août et novembre 2019. Restaurants, entreprises, habitations... le jeune voleur opérait un peu partout, avec visiblement une préférence pour une colocation cambriolée trois fois en trois semaines dans le quartier de Mamao à Papeete. Le monte-en-l’air y avait dérobé un iPad, un ordinateur, de l'argent ou encore des lunettes... Et s’était aussi permis de se servir dans le frigo de la maison et de fouiller dans les sous-vêtements d'une des colocataires. Plus sordide, le jeune homme s’était même laissé aller jusqu'à ajouter une touche très personnelle à son larcin, laissant une serviette pleine d'excréments sous le lit de ladite colocataire... Le cambrioleur a été condamné à un an de prison ferme et un an de sursis.