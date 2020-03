Un câble sous-marin haute tension ‘āpī à Rangiroa

Tahiti, le 11 mars 2020 - Les techniciens de la société EDT-Engie mènent depuis cette semaine des travaux en vue du renouvellement d’un des deux câbles sous-marins haute tension installés dans la passe de Tiputa, à Rangiroa.



La société EDT-Engie a entamé cette semaine des travaux pour le renouvellement d'un des deux câbles sous-marins haute tension qui assurent l’alimentation électrique du motu de Tiputa, depuis le réseau de Avatoru à Rangiroa.



Cette opération est particulièrement complexe. Le câble haute tension de 450 mètres de longueur ne peut être tiré et posé sur le fond de la passe qu’entre deux marées lorsqu’il y a un faible courant marin, et nécessite le respect de mesures de sécurité strictes pour les agents intervenants et la navigation dans la passe.



La société EDT-Engie collabore avec une entreprise polynésienne spécialisée dans les opérations sous-marines.



Le chantier est financé entièrement par EDT-Engie en sollicitant les provisions de renouvellement. Le concessionnaire pour la fourniture d'énergie électrique continue d’investir afin de garantir la continuité du service public de l’électricité en faveur des habitants de la commune de Rangiroa, dont la concession est en cours de prolongation jusqu’en septembre 2021.