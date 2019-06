Un brevet pro pour devenir éducateur sportif

"L'Isepp se spécialise beaucoup sur les métiers du sport. On a déjà une filière Staps (ndlr : sciences et techniques des activités physiques et sportives) qui fonctionne très bien, mais en parallèle, on avait à cœur d'offrir une formation plus courte dans le champ du sport. Ce brevet est davantage destiné aux personnes, pas forcément très scolaires, qui veulent travailler dans le domaine du sport, mais sans forcément faire de longues études jusqu'en Master" , précise Guillaume Mariani.

Diplôme d’Etat de niveau IV, c’est-à-dire d’un niveau Bac, ce Brevet pro est obtenu à l'issue de neuf mois de stage et d'enseignements où le stagiaire va devenir, avec l'aide du responsable Nicolas Rude, véritable acteur de sa formation. Pendant neuf mois, à partir de la rentrée de janvier prochain, les stagiaires, au nombre de 15 à 20, vont acquérir toutes les connaissances requises pour encadrer les nombreuses activités découlant d’activités physiques et sportives dans tout type de structures et surtout avec la quasi-totalité des publics, autant avec les enfants qu'avec les personnes âgées.