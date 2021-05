Un blocage contre le “saccage”

“Une prise d’otage”



“L’entreprise RBK ne respecte pas les réglementations et les horaires depuis le départ. Ils viennent 7 jours sur 7 alors que l’autorisation les autorise à extraire du lundi à vendredi de 7 à 15 heures. Ils sont parfois là dès 3 heures du matin et repartent à 22 heures”, assure Anthony Tihoni. Raihau Dudes, grand frère du directeur de RBK Rainui et co-gérant de l’entreprise ne comprend pas les motivations du blocage, rappelant à l’association de ne pas confondre les acteurs : “Dans la vallée, il y en a qui ont des autorisations et d’autres qui n’en ont pas. Ils mettent tout le monde dans le même sac et mélangent tout. L’autorisation que nous avons est attribuée à une terre propre qui est à ma grand-mère. Nous avons notre entreprise mais nous sommes aussi propriétaires terriens”. Concernant les quotas, une deuxième autorisation aurait été formulée. “Leurs estimations de quotas, ce sont les leurs, ils comptent tous les camions mais nous ne sommes pas les seuls dans la vallée”. Raihau Dudes se défend et rappelle que RBK existe depuis plus de dix ans. Selon lui, c’est avec le développement de l’entreprise que les voisins se révoltent aujourd’hui et parlent “d’extractions sauvages”.



La société RBK aurait contacté un huissier de justice pour établir un constat d’obstruction. “C’était la même situation et les mêmes propos tenus par les mêmes personnes il y a peu en bord de route. Et à la fin, ils ont perdu. Ils passent par un autre prétexte pour revenir bloquer. Ils nous prennent en otage. Je ne comprends pas, je suis un jeune entrepreneur et je suis propriétaire terrien, c’est tout”, se lasse le co-gérant de l’entreprise. Concernant les horaires fixés par l’arrêté d’autorisation d’extraction, “on fait beaucoup d’efforts pour extraire de manière légale. On a le droit d’extraire de 7 heures à 15 heures mais on a le droit de travailler 24 heures sur 24. Nos camions commencent à rouler à quatre heures du matin et finissent à 18 heures”.



Anthony Tihoni et les membres de l’association veulent bloquer l’accès à la vallée de Mapuaura jusqu’à ce que des décisions soient prises. “Nous attendons que les personnes qui sont au pouvoir prennent la décision d’arrêter tout cela. S’ils veulent extraire, qu’ils extraient sur leurs terres. Non seulement ils extraient dans celles des autres, mais ils extraient aussi dans la rivière. Ils sont en train de saccager notre vallée à cause du pouvoir de l’argent. À partir d’aujourd’hui, on dit stop à ça. On va rester ici nuits et jours. Une semaine, deux semaines, un mois… le temps qu’il faudra”.