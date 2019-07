Un bébé hospitalisé pour une méningite à Tahiti

PAPEETE, le 26 juillet 2019 – Un nourrisson a été hospitalisé et pris en charge la semaine dernière pour une méningite, rapportent vendredi nos confrères de TNTV.



Un nourrisson âgé de six mois a été hospitalisé la semaine dernière pour une méningite à méningocoques, rapporte TNTV vendredi. Une maladie extrêmement grave, potentiellement mortelle et surtout hautement contagieuse si elle n’est pas traitée à temps. Selon la responsable du bureau de veille sanitaire, Marine Giard, interrogée par nos confrères, pas moins de 38 personnes en contacts proches avec le bébé se sont vus administrer un « traitement préventif ».