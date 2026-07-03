

Un baron du trafic de drogue en Australie condamné à la perpétuité en Irak

Bagdad, Irak, le 28 juillet 2026. La justice irakienne a annoncé mardi la condamnation à la prison à vie de Kazem Hamad, figure du trafic d'héroïne en Australie, renvoyée puis arrêtée en janvier en Irak.





Le tribunal de Karkh a prononcé "la condamnation à perpétuité" de M. Hamad pour "trafic de drogue", a déclaré le Centre national irakien pour la coopération judiciaire internationale (NCIJC).



La sanction prévoit également "la confiscation de ses biens mobiliers et immobiliers conformément à la loi".



Le trafiquant d'héroïne avait été expulsé en 2023 vers l'Irak, où il a été arrêté en début d'année, "en réponse à une demande officielle de l'Australie", a affirmé le NCIJC.



La police fédérale australienne a indiqué dans un communiqué avoir été informée par le NCIJC qu'une condamnation à perpétuité avait été prononcée "à l'encontre d'un individu présentant un intérêt pour les autorités australiennes".



Responsable du passage clandestin de "grandes quantités de stupéfiants" en Irak et en Australie, Kazem Hamad est "considéré comme l'un des individus les plus recherchés par les juridictions irakiennes et internationales", a indiqué le Centre irakien.



Il est également "lié à des réseaux transnationaux de criminalité organisée impliqués dans le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, des meurtres, des enlèvements, des extorsions et des faits de violence organisée", selon le NCIJC.



En février, après une visite en Irak, la police australienne avait indiqué qu'elle fournissait des informations pour l'enquête menée sur place, à propos de délits "commis ou dirigés par Hamad ou son réseau", suspectés d'agir dans différentes régions du territoire australien.

© Agence France-Presse

Rédigé par AFP le Mardi 28 Juillet 2026 à 10:57 | Lu 114 fois





