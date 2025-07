Un Forum de l’entrepreneuriat à Nuku Hiva en septembre

Tahiti, le 30 juillet 2025 - La circonscription des îles Marquises organise, pour la toute première fois, un Forum de l’entrepreneuriat à Nuku Hiva, les jeudi 18 et vendredi 19 septembre prochain, à la cité administrative de Taiohae.



Ce rendez-vous inédit se donne pour ambition de stimuler la création d’activités économiques, en valorisant les talents locaux, encourager l’esprit d’initiative, accompagner les porteurs de projets à toutes les étapes de la création d’activité et valoriser les secteurs prioritaires (agriculture, pêche, tourisme et artisanat).

Le forum de l’entrepreneuriat aux Marquises s’inscrit dans une stratégie globale de développement économique de l’archipel. Il viendra clore la tournée pluridisciplinaire des Marquises Nord, qui mobilisera les services et entités du Pays du 15 au 19 septembre 2025. Cette organisation permet d’optimiser les moyens mobilisés, de mieux répondre aux attentes des porteurs de projets et de renforcer la coopération entre les services du Pays ainsi que leur proximité auprès de la population.

Ce premier forum est organisé en partenariat avec l’antenne de la CCISM et de l’Adie de Nuku Hiva. Il s’adresse en priorité aux demandeurs d’emploi, jeunes en recherche d’orientation, porteurs de projets, entrepreneurs et commerçants, mais aussi aux partenaires institutionnels et techniques.

S’il rencontre le succès escompté, ce forum a vocation à devenir un événement annuel majeur, alternant entre le nord et le sud des Marquises, afin de tisser une culture de l’initiative et du développement économique adaptée aux réalités locales.

Le compte rendu du conseil des ministres de mercredi souligne que "le gouvernement Brotherson remercie l'ensemble des partenaires économiques et institutionnels qui contribueront à faire de ce forum une réussite collective. À travers cette première édition du forum de l'entrepreneuriat aux Marquises, il affirme une volonté claire : faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs ancrés dans leur territoire, capables de créer de l'emploi et du sens, au cœur même de nos archipels."

Un forum autour de trois axes :

• La route de l'entrepreneur : un parcours en dix étapes, conçu pour guider chaque futur entrepreneur, de l'idée initiale au lancement concret de son activité. Des experts seront mobilisés pour apporter un accompagnement personnalisé à chaque étape.

• Une approche sectorielle incarnée par des "villages métiers", regroupant les experts de l'agriculture, la pêche, l'artisanat et le tourisme. Les participants pourront ainsi bénéficier de conseils ciblés, en un même lieu, selon la nature du projet.

• De nombreuses animations : conférences, ateliers immersifs, stands d'information, témoignages, tables rondes pour informer, inspirer et accompagner les porteurs de projets.

Rédigé par Avec communiqué le Mercredi 30 Juillet 2025 à 17:52 | Lu 129 fois