

Un COPIL pour aiguiller la décentralisation

Tahiti, le 10 janvier 2026 – Face aux multiples enjeux de la politique de décentralisation portée par le gouvernement, la création d’un comité de pilotage et de trois comités techniques (numérique, ressources humaines, grands projets) a été actée en conseil des ministres. Suivi, coordination et accompagnement font notamment partie de leurs missions détaillées dans un arrêté du 7 janvier 2026.





Dans la continuité de la présentation du projet de décentralisation à 27 milliards de francs en trois phases sur douze ans en juillet dernier, le conseil des ministres a acté, mercredi 7 janvier 2026, la création de nouvelles instances de gouvernance de la politique de décentralisation en Polynésie française : un comité de pilotage et trois comités techniques.



​“Garantir la cohérence des actions engagées”

Pour mener à bien ce vaste chantier aux multiples enjeux, le comité de pilotage (COPIL) a pour mission “d’assurer la coordination interministérielle des projets de décentralisation et de garantir la cohérence des actions engagées avec les politiques publiques sectorielles”, précise l’arrêté. Il est chargé de définir et d’actualiser les priorités stratégiques, d’assurer la cohérence des documents de cadrage et des programmes d’actions, d’examiner les propositions des comités techniques ou encore d’assurer la prise en compte de la décentralisation dans les politiques sectorielles.



Le COPIL est présidé par le ministre des Grands travaux et de l’Équipement en charge de la décentralisation, Jordy Chan. Ses autres membres, qui détiennent chacun une voix délibérative, sont le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, les ministres de la Fonction publique, du Budget, de l’Aménagement et de l’Environnement, ainsi que les délégués interministériels concernés. D’autres membres du gouvernement peuvent participer aux travaux selon la nature des projets examinés. Le directeur et le chef de projet décentralisation de Grands Projets de Polynésie (G2P) participent en qualité de membres observateurs. Le COPIL sera amené à se réunir aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par an.



​Trois comités techniques

Le comité de pilotage sera appuyé par trois comités techniques (COTECH) de la décentralisation, organisés selon des axes précis : “numérique et dématérialisation” pour la modernisation des outils de travail et la simplification des procédures administratives ; “ressources humaines et conduite du changement” pour la gestion et le suivi des agents, l’adaptation de l’organisation du travail et l’accompagnement des transformations ; et “grands projets” pour la réalisation des projets de construction (éducation, santé, sports, culture, transports, infrastructures, etc.). Chaque COTECH est chargé d’émettre un avis technique préalable au COPIL et d’animer le programme d’actions correspondant. “À ce titre, ils proposent et suivent les actions opérationnelles relevant de leur thématique, apportent une expertise technique aux travaux du COPIL, veillent à la cohérence technique et rendent compte de leurs travaux”. Les comités techniques sont présidés par un représentant du ministre en charge de la décentralisation. Ils se réunissent autant que nécessaire, au moins trois fois par an.



Ces nouveaux outils ont pour vocation de tendre vers “un développement équilibré et durable du territoire” en misant sur une stratégie de “coordination” et un “suivi rigoureux”. La “nécessité d’accompagner les services et les agents de l’administration” est également soulignée. Pour mémoire concernant Tahiti, à l’horizon 2032, trois centres administratifs sont envisagés à Taravao (aménagement du territoire), à Papara (ressources primaires) et à Mahina (éducation). Au total, d’ici 2037, ce sont six ministères et 22 services, soit environ 1.500 postes, qui devraient être relocalisés dans le secteur de la Presqu’île.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 10 Janvier 2026 à 18:21 | Lu 395 fois



